Лоши новини! Григор Димитров отложи завръщането си на корта за пореден път

Първата ракета на България се отказа от участието си на пореден турнир. Григор Димитров няма да играе на надпреварата ATP 250 в Стокхолм, която ще се проведе следващата седмица. Причината за отказа на българина е, че все още не е напълно възстановен от контузията, която претърпя на Уимбълдън през юни месец. Той получи разкъсване на гръдния мускул и бе принуден да се подложи на операция. Оттогава световният №27 не е излизал на корта, като пропусна турнирите в САЩ и Близкия изток.

Гришо няма да играе в Стокхолм

Само ден по-рано Григор научи, че ще може да стартира участието си в шведската столица от 1/8-финалите. Това се случи, след като миналогодишният шампион Томи Пол се оттегли от надпреварата. Григор, който бе поставен под номер 5 в схемата на турнира, сега се изкачи с една позиция по-нагоре. А първите четирима в схемата получават възможността да почиват в пъривя кръг. Той обаче няма да се възползва от тази възможност. На мястото на Пол в основната схема влиза Себастиан Корда, а Димитров ще бъде заменен от Джеспър де Йонг от Нидерладия.

Първоначално българинът бе сред заявените играчи за надпреварите в Китай, и по-специално - Мастърс турнирът в Шанхай, който стартира на 1 октомври. Други два потенциални участия за българина бяха ATP 250 в Чънду и ATP 500 в Пекин. Дни преди старта на азиатското турне обаче той и екипът му решиха да не пътуват за Азия, за да може българинът да се възстанови напълно. Впоследствие бе обявено, че дългоочакваното завръщане ще се случи в Стокхолм, но сега и то е отложено.

ОЩЕ: Пратиха Григор в девета глуха на най-силния му турнир в Големия шлем