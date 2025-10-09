Войната в Украйна:

Влязоха в сила американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС

09 октомври 2025, 15:15 часа 198 прочитания 0 коментара
Влязоха в сила американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС

Влязоха в сила американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС, съобщиха от компанията. НИС увери, че приоритети остават редовното снабдяване на вътрешния пазар и социалната стабилност на служителите.

В изявление от НИС увериха, че разполагат с достатъчни количества суров петрол за преработка, а бензиностанциите се зареждат нормално. Плащанията ще могат да се извършват с местни и международни карти, в брой и чрез системата „IPS show“. Дружеството увери, че ще изпълнява всички задължения към корпоративни клиенти и партньори.

Санкциите срещу НИС бяха наложени още на 10 януари заради "вторичен риск“ от мажоритарната руска собственост на компанията чрез "Газпром", но прилагането им бе отлагано осем пъти – последно до 8 октомври. Целта на Вашингтон е да ограничи финансирането на войната в Украйна чрез руски енергийни компании.

Още: КЗК разреши продажбата на бензиностанциите "Газпром" в България на бивш депутат от ГЕРБ

След санкциите срещу сръбската петролна индустрия: Сърбия може да издържи, но не за дълго

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Газпром Сърбия американски санкции информация 2025 NIS
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес