Влязоха в сила американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС, съобщиха от компанията. НИС увери, че приоритети остават редовното снабдяване на вътрешния пазар и социалната стабилност на служителите.

В изявление от НИС увериха, че разполагат с достатъчни количества суров петрол за преработка, а бензиностанциите се зареждат нормално. Плащанията ще могат да се извършват с местни и международни карти, в брой и чрез системата „IPS show“. Дружеството увери, че ще изпълнява всички задължения към корпоративни клиенти и партньори.

Санкциите срещу НИС бяха наложени още на 10 януари заради "вторичен риск“ от мажоритарната руска собственост на компанията чрез "Газпром", но прилагането им бе отлагано осем пъти – последно до 8 октомври. Целта на Вашингтон е да ограничи финансирането на войната в Украйна чрез руски енергийни компании.

