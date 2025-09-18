Сигурност срещу търговия: Полша затвори ключов маршрут за стоки по оста Китай-ЕС

Военните руско-беларуски учения "Запад-2025" може и да са приключили, но Полша е решила да държи границата си с Беларус затворена за неопределено време, прекъсвайки търговската артерия между Китай и Европейския съюз, по която се движат стоки със стойност 25 милиарда евро годишно. Варшава затвори границата с източния си съсед в петък, 12 септември, от съображения за сигурност предвид военните игри. Само че обявеното като временна предпазна мярка сега изглежда безкрайно - правителството се позовава на „загриженост за безопасността на полските граждани“ и добавя, че „трафикът ще бъде възстановен, след като границата стане напълно безопасна“.

Мярката идва в момент на силно дипломатическо напрежение, след като миналата седмица Русия тества отбранителните сили на Полша, изпращайки рояк дронове в нейното въздушно пространство. Идва и на фона на нарастващия дипломатически натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп - той иска ЕС да накаже Китай за подкрепата му на военните действия на Кремъл в Украйна чрез налагае на допълнителни мита.

Логиката на търговията се замества от логиката на сигурността

Полското правителство заяви, че „логиката на търговията“ се замества от „логиката на сигурността“.

От решаващо значение е, че затварянето засяга търговски маршрут, по който се превозва 90% от железопътния товар между Китай и ЕС. По този маршрут обемът на товарите е нараснал с 10,6% през 2024 г., а стойността на стоките е скочила с почти 85% - до малко над 25 млрд. евро.

Коридорът вече представлява 3,7% от цялата търговия между ЕС и Китай, което е увеличение от 2,1% спрямо предходната година. Той е жизненоважен за гигантите в електронната търговия като Temu и Shein.

Снимка: Getty Images

Проблеми и за Полша

Полските фирми също могат да бъдат засегнати. Държавната компания PKP Cargo заяви, че кратките закъснения могат да бъдат преодолени, но предупреди, че продължителното затваряне ще отклони търговията от Китай на юг - през Казахстан, Каспийско и Черно море, към Южна Европа или Турция.

Затварянето идва само седмица след като компанията пусна първия си товарен влак от Варшава към Китай, превозващ стоки от няколко европейски страни. Това цели да затвърди ролята на Полша като транспортен център и да повиши международния профил на PKP Cargo.

"Пълното затваряне на границата е сериозен проблем – не само за транспорта и логистиката, но и за цялата икономика", заяви Артур Калисиак, директор по стратегически проекти в браншовата асоциация „Транспорт и логистика Полша“, цитиран от Politico. Той добави, че около 10 000 беларуски шофьори, наети от полски транспортни фирми, също са блокирани – не могат да се върнат на работа в Полша, нито дори да се приберат у дома.

Всички товари в момента са блокирани, включително лекарства и храни. Що се отнася до алтернативите, „може да се опитате да минете през Литва или Латвия, но това, разбира се, отнема повече време и пари. И дори тогава няма гаранция, че тези граници ще останат отворени“, каза Калисиак.

Беларуската опозиционна медия Belsat съобщи за опити да се импровизират нови вериги за доставки - създаден е обходен вариант, при който натоварен камион се отправя към терминал в Каунас в Литва, Лодз в Полша или Дуисбург в Германия, откъдето товарът се прехвърля и след това влиза в Беларус през литовски железопътни прелези.

Снимка: Getty Images

"Решението за затваряне на границата с Беларус ще остане в сила до ново нареждане. По-нататъшни стъпки по въпроса все още не са взети", потвърди пред репортери в сряда говорителят на полското правителство Адам Шлапка.

Без ясна дата за отваряне, фирмите нямат ясна информация дали ще получат компенсации. "Загубите ще бъдат оценени, след като разберем колко дълго ще бъде затворена границата. Тогава министерствата ще могат да подготвят оценка, която ще послужи като основа за решенията на правителството относно евентуална държавна подкрепа за отделни промишлени сектори", заявиха от Министерството на вътрешните работи във Варшава.

Китай не е отправил директни искания за отваряне на границата

Китайският външен министър Уан И пристигна в понеделник във Варшава, за да се срещне с полския си колега Радослав Сикорски. "По време на разговорите стана ясно, че в тази ситуация логиката на търговията, която е изгодна и за нас, се замества от логиката на сигурността. Това беше изразено много ясно от министър Сикорски", заяви говорителят на полското външно министерство Павел Вронски. Той добави, че китайската страна не е отправила директни искания за отваряне на границата.

Преди срещата на министрите Пекин вече беше заявил, че се надява Полша да „предприеме ефективни мерки за осигуряване на безопасното и безпроблемно функциониране на (железопътната връзка на границата с Беларус) и стабилността на международните индустриални вериги за доставки“.

Китай подчерта, че China-Europe Railway Express е „флагмански проект“ в сътрудничеството на Китай с Полша и ЕС.

Снимка: Getty Images

Китай не е единственият играч в случая. САЩ е "повече от доволен от затварянето на маршрутите – поне временно – защото те оказват натиск върху Европейския съюз да въведе допълнителни тарифи за Китай във връзка с руския износ на петрол и газ за Китай", заяви Пиотр Кравчик, бивш ръководител на полската външна разузнавателна служба.

"Също така съм сигурен, че американците се усмихват и подкрепят полското правителство да не бърза да отвори (границата) отново – поне не в близко бъдеще", добави той.

Още няма реакция от Европейската комисия. "Така че може би и Европа не е недоволна от блокирането на основния коридор", твърди Кравчик.

Politico цитира и полският анализатор Конрад Поплавски, който казва, че затварянето е по-важно за вътрешните, западни провинции на Китай, които разчитат в голяма степен на железопътните връзки и нямат достъп до морски пристанища. Все пак не става дума за огромни обеми на търговия – по-скоро е стабилен поток, важен за някои индустрии, но в никакъв случай критичен като цяло, смята той.

