Лайфстайл:

След 20 години преговори: ЕС и Индия сключиха споразумение за свободна търговия

27 януари 2026, 10:41 часа 320 прочитания 0 коментара
След 20 години преговори: ЕС и Индия сключиха споразумение за свободна търговия

Европейският съюз (ЕС) и Индия постигнаха търговско споразумение, Това съобщиха днес председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и индийският премиер Нарендра Моди, цитирани от световните агенции. Споразумението беше финализирано след почти две десетилетия преговори. То ще трябва да бъде официално одобрено от държавите от ЕС, както и от Европейския парламент, преди да може да влезе в сила.

Най-голямата сделка

"Европа и Индия днес пишат история. Сключихме най-голямата от всички сделки. Създадохме зона за свободна търговия с два милиарда души, като и двете страни ще извлекат ползи“, написа Фон дер Лайен в "Х".

Още: "Европейците финансират война срещу самите себе си": САЩ в атака заради сделката ЕС-Индия и руския петрол (ВИДЕО)

Нарендра Моди от своя страна каза, че Индия и ЕС са стигнали до споразумение за свободна търговия с цел задълбочаване на икономическите и стратегическите си връзки.

"Това споразумение ще донесе големи възможности за хората в Индия и Европа. То представлява 25% от световния брутен вътрешен продукт и една трета от световната търговия“, каза Моди.

Намаляване на митата

По силата на споразумението Индия ще намали постепенно митата върху вносните автомобили от 110% до 10%, а митата върху автомобилните части ще бъдат премахнати след 5 до 10 години, съобщи Европейската комисия. Митата върху машините, химикалите и фармацевтичните продукти също ще бъдат „в по-голямата си част премахнати“, посочи тя.

Още: Индия ще намали митата за автомобили от ЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Налозите върху някои селскостопански продукти от ЕС също ще бъдат значително понижени. Митата върху виното ще бъдат намалени от 150% на 75%, а 40-процентната ставка върху зехтина ще бъде премахната.

Някои селскостопански продукти, включително говеждо, пилешко месо, ориз и захар, са изключени от споразумението и стандартите на ЕС ще продължат да се прилагат за всички индийски вносни стоки, посочи Комисията.

Сделката е сключена в момент, когато Вашингтон налага високи мита както на Индия, така и на ЕС, като с това нарушава установените търговски потоци и подтиква големите икономики да търсят алтернативни партньорства.

Индия увеличи усилията да диверсифицира пазарите за износа си като част от по-широка стратегия за компенсиране на въздействието от по-високите американски мита. Митата включват допълнителна такса от 25% върху индийските стоки заради продължаващите покупки на намален по цена руски петрол, с което общите мита, наложени от Съединените щати върху техния съюзник, достигат 50%.

Сделката дава на ЕС разширен достъп до една от най-бързо растящите големи икономики в света, като помага на европейските износители и инвеститори да намалят зависимостта си от по-нестабилни пазари.

За периода 2024-2025 г. двустранната търговия между Индия и ЕС възлиза на 136,5 милиарда долара. Двете страни се надяват да увеличат сумата до около 200 милиарда долара до 2030 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Индия Европейски съюз търговско споразумение Урсула фон дер Лайен Нарендра Моди
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес