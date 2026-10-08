След като получи власт: Мая Манолова се закани да "разгроми" магазините

Новият председател на Комисията за защита потребителите и бивш омбудсман Мая Манолова се закани да "разгроми и да спука" от проверки търговските вериги заради надути цени. Засега резултати в тази посока няма, няма и падащи цени, коментира иронично в. "Сега" - но тази седмица имаше съобщение от КЗП за глоби за три търговски верриги на стойност общо 95 000 евро. Още: "Някой печели брутално на гърба на българите": Мая Манолова със сравнение на цени със средноевропейските

Вместо това инспекторите от КЗП глобяват хипермаркети, защото не са осигурили безкрайни количества от стоки, продавани "на промоция".

Нарушенията

За какво са наложени глобите, според казаното от КЗП: В едната търговска верига е обявена промоция на чисто масло. В периода на промоцията то не е било достъпно за потребителите. За същата практика срещу тази верига има издадена заповед още през 2015 г., чието нарушаване обуславя най-висок размер на глобата.

Аналогичен е случаят и с друга верига, в която обаче нелоялната търговска практика е приложена към обявена промоция на захар. В периода на промоцията инспекторите на КЗП установяват, че захарта не е налична. За същата нелоялна търговска практика веригата има заповед от КЗП още от 2016 г. Неспазването на заповедта е основание, в настоящия момент, за налагане на най-висок размер на глобата.

В третата верига инспекторите на КЗП установяват друг вид нелоялна търговска практика – различни видове зеленчуци са обявени с държава на произход, неотговаряща на реалната, което заблуждава потребителите и е основание за санкция. На тази верига е наложена максималната глоба, предвидена по закон.

По стара традиция на българските контролни органи не се съобщава дори кои са наказаните вериги. Нарушителите навярно ще обжалват - не толкова заради размерите на глобите, а заради имиджови щети. Със сигурност подобни акции на Мая Манолова и подчинените й "срещу спекулата" няма да доведат до намаление на цени.

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Устремът на Манолова

Сегашният устрем на новата председателка на КЗП повтаря подобен епизод от 2022 г., когато заради войната на Русия в Украйна се създаде паника и цените на олиото хвръкнаха. Инспекторите на КЗП хукнаха по магазините, но така и не разкриха алчни спекуланти. Вместо това една от големите вериги получи акт за глоба, защото олиото "в акция" било свършило.

Има голяма вероятност актовете на КЗП заради промоциите да паднат в съда. Почти всички хипермаркети, когато обявяват "акция" за даден период, изрично посочват, че тя важи "до изчерпване на количествата".

В рекламните брошури и на сайтовете понякога дори има предупреждения, че евтиният артикул може да свърши бързо, още в първия ден. Много често големите вериги слагат лимити за бройките, защото когато има много изгодна "акция", някои купувачи, вкл. дребни търговци, пазаруват на едро и пълнят количките с цели стекове. Тъй като не знаем кои са глобените вериги, няма как да проверим дали клиентите са били надлежно информирани, че наличността на стоката не е гарантирана.

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