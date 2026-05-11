Подземен град, съществувал стотици години: Какво крие мината Величка

Под Южна Полша от векове съществува солна мина, която е превърната в зрелищна туристическа атракция. Бившата индустриална мина във Величка крие подземен град с над 245 километра тунели и съхранява историята на добива на сол, който е започнал тук през неолита. Това съобщи изданието IFLScience.

Тайните на солната мина в Южна Полша

Бившият център за солна промишленост близо до Краков е превърнат в уникален подземен свят. Мината „Величка“ е впечатляваща със своите мащаби, история и солни параклиси.

Величка има древни корени в производството на сол. Преди милиони години районът близо до Карпатите е бил залят от морето и след като то е пресъхнало, в скалите са останали масивни залежи от сол. Първите следи от добива ѝ са открити от археолози близо до града - това са неолитни инструменти, с които хората са варили саламура от природни източници, получавайки сол за храна и консервиране.

През XI и XII век солните извори постепенно изчезват, което принуждава местните жители да се обърнат към пробиване на кладенци, а по-късно и към мащабен добив. От XIII век на мястото е действала една от най-старите солни мини в Европа, където добивът продължава до 1996 г. По това време комплексът вече е имал статут на обект на световното наследство на ЮНЕСКО и официален исторически паметник на Полша.

Днес солната мина е превърната в туристическа атракция с параклиси, музеи и множество скулптури, издълбани директно от солните стени. Подземните коридори се простират на девет нива и се спускат на дълбочина от 327 метра.

Един от най-известните обекти е параклисът „Света Кинга“ - подземен храм на дълбочина над 100 метра, създаден от ръцете на миньори. В него се намират солни барелефи, полилей и статуя на Йоан Павел II, както и точно копие на „Тайната вечеря“ на Леонардо да Винчи. В различни периоди мината е била посещавана от известни личности на Европа, сред които Йохан Волфганг фон Гьоте, Александър фон Хумболт и Николай Коперник.

Днес всеки може да слезе в подземните галерии срещу билет от приблизително 143 злоти (около 40 щатски долара) и да види със собствените си очи една от най-известните солни пещери в света.

