Спиране на метрото от "Горна баня" до "Овча купел": Отговорът на "Метрополитен"

Тази сутрин движението по метрото от "Горна баня" до "Овча купел" по линия 3 беше спряно за известно време. Читател на Actualno.com сигнализира за забавяне на метровлаковете в продължение на 30 минути, като хората на станциите не са знаели причината за спирането. От медията ни потърсихме пресцентъра на "Метрополитен", за да разберем каква е причината за това забавяне на влаковете, като от дружеството ни информираха, че влаковете са възстановени минути след 10.00 ч.

Имало е проблем

Причината да няма влакове в този период от време е технически проблем. Имало е закъсал влак в участъка. Наложило се е влаковете да бъдат спрени, докато той бъде изтеглен, съобщиха още от "Метрополитен".

Кой друг участък не работи от днес?

Припомняме, че във връзка със сложни строително-монтажни дйности в метрото за месец е преустановено движението на метровлаковете в участъка между метростанция „Орлов мост“ и метростанция „Хаджи Димитър“, съобщиха наскоро от "Метрополитен".

За целта от днес, 11 май 2026 година до 20 юни 2026 г. Метростанция„Орлов мост“ ще функционира като крайна метростанция за метролиния № 3.

До тогава ще действа временна автобусна линия № М3 с маршрут от площад „Орлов мост" до ж.к. „Левски Г".