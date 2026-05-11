Археолог твърди, че е открил изгубената гробница на легендарния викингски владетел

В продължение на повече от хиляда години гробницата на водача на „Великата езическа армия“ Ивар Безкостни остава една от най-големите мистерии на викингската епоха. Но нови доказателства биха могли да променят това. Изданието Arkeonews пише за това.

Гробницата на Ивар Безкостни

Археологът Стив Дикинсън изложи добре обоснована хипотеза, че голяма могила на северозападния бряг на Англия, известна като „Кралският хълм“, крие първото викингско погребение с лодка във Великобритания, което може да принадлежи на легендарния военачалник Ивар Безкостни от IX век.

Могилата е с диаметър 60 метра и височина 6 метра, което съответства на размера на елитни погребения на скандинавска аристокрация.

Дикинсън основава теорията си на комбинация от археологически данни и средновековни текстове. Изследователят посочва съвпадението на историческите описания, мащаба на могилата и артефактите, открити наблизо. В древните исландски саги се споменава могила, наречена Конингешоу („Царска могила“), разположена на брега на морето.

Ако това бъде потвърдено, това ще бъде първото монументално погребение на викингски кораб, открито някога във Великобритания. Основната могила е оградена от десетки по-малки могили, които може да са гробовете на почетни стражи или близки сътрудници, типични за погребения на вождове от този ранг.

Артефакти и мистерията на прякора на викингския вожд

Въпреки че все още не са проведени пълномащабни разкопки, предварителните проучвания с металотърсачи на обекта са дали резултати. Учените са открили големи железни нитове от кораб и оловни тежести, типични за търговията от епохата на викингите. Тези находки директно показват елитния статус на погребания човек и морската тематика на погребението.

Ивар Безкостни, който вероятно е син на също толкова легендарния Рагнар Лодброк, става известен с превземането на Йорк и превръщането на Дъблин във викингска база. Прякорът му все още е спорен: някои учени смятат, че е страдал от чупливи кости (остеогенеза имперфекта), други са убедени, че „Безкостни“ е метафора за изключителна гъвкавост или ловкост в битка.

По-късно тази година Дикинсън планира да проведе геофизично сканиране на могилата, за да определи окончателно дали под земята наистина е скрит древен дълъг кораб.

Междувременно в Обединеното кралство бе открита уникална златна монета, която би могла да пренапише историята на викингската религия. Находката, която изобразява Йоан Кръстител, предполага, че скандинавските воини може да са възприели ученията на Исус много по-рано, отколкото учените са предполагали.

