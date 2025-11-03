След седмица без движение: Нова промяна в цената на потребителската кошница

Цената на продуктите от потребителската кошница расте с 1 лев до 98 лева от 97 лева през изминалата седмица в сравнение с предходната. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов по време на брифинг, на който представи седмичният обзор на ДКСБТ за движението на цените на едро при основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците.

През предходната седмица не беше отчетена промяна в цената на потребителската кошница.

Иванов обясни, цитиран от БТА, че поскъпването е характерно за есенно-зимното предлагане на храните. По думите му при зеленчуците се наблюдават сериозни вариации с оглед на предлагането.

Според председателят на ДКСБТ няма изкривяване на пазара, а се наблюдава нормална конкурентна среда.

Цените на основни храни

През измината седмица поевтиняват зеленият пипер, картофите, лукът, зелето, лимоните, ябълките. Иванов добави, че се очаква спад на цените на зелето и на ябълките още през следващите седмици.

Увеличение има при доматите с 24 стотинки, краставиците с 30 стотинки, морковите, тиквичките, гроздето, бананите.

Свинското и пилешкото месо поскъпват с по 18 стотинки, брашното с 2 стотинки, а олиото с 1 стотинка, отчете Иванов.

Яйцата и фасулът запазват цената си от предходната седмица.

Сиренето, кашкавалът, киселото мляко, прясното мляко, захарта пък дори поевтиняват.