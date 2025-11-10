Спадът при промишленото производство леко се забавя

Индексът на промишленото производство в България през септември 2025 г. се повишава с 3,3 на сто спрямо предходния месец август. В същото време се наблюдава и леко забавяне на годишния спад на календарно изгладения индекс на промишленото производство у нас до минус 5.5 на сто. Това показват предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ), оповестени днес.

На месечна база

През септември 2025 г. спрямо август 2025 г. е отчетен ръст при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 21,6 на сто, и в преработващата промишленост - с 2,9 на сто, докато в добивната промишленост се наблюдава намаление - с 3,7 на сто.

Още: България отново е с най-голям спад на промишленoто производство в целия ЕС

Ръст в преработващата промишленост е отчетен при производството на превозни средства, без автомобили - с 34 процента, производството на тютюневи изделия - с 18,2 на сто, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 16 на сто.

Намаление е регистрирано при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 13,8 на сто, и при производството на химични продукти - с 6,6 на сто.

На годишна база

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 24,7 на сто, и в добивната промишленост - с 19 процента, а в преработващата промишленост се наблюдава повишение - с 0,2 на сто.

Още: Промишленото производство в Германия е с по-голям спад от очакваното

В преработващата промишленост съществен ръст спрямо септември 2024 г. е регистриран при: производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 30,4 на сто, производството на тютюневи изделия - с 27,1 на сто, производството на мебели - с 25,1 на сто, и при производството, некласифицирано другаде - с 24,4 на сто.

Спад е отчетен при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 38,4 процента, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 25,6 на сто.