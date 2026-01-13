Войната в Украйна:

Срив: Продажбите на нови автомобили в Русия паднаха с огромен процент

13 януари 2026, 15:14 часа 218 прочитания 0 коментара
Срив: Продажбите на нови автомобили в Русия паднаха с огромен процент

Продажбите на нови леки автомобили в Русия са спаднали с 15,6% през 2025 г. Това съобщи аналитичната агенция Autostat във вторник, позовавайки се на данни от консултантската фирма PPK, предаде Ройтерс. Пазарът на автомобили в Русия се срина още през 2022 г. до дъно от постсъветско време, след като западните автомобилни производители напуснаха пазара заради военната инвазия на Москва в Украйна.

Срив на пазара през 2025 г.

Продажбите се възстановиха леко през 2023 г. и 2024 г., но растежът спря миналата година, тъй като по-високите лихвени проценти, насищането на пазара и увеличението на таксата за скрап се отразиха на пазара.

Общо 1,326 милиона нови леки автомобили са продадени в Русия миналата година, в сравнение с 1,571 през 2024 г., показват данните на Autostat.

Продажбите се възстановиха през последните месеци на 2025 г., като се увеличиха с 10,6% на годишна база през декември след ръст с 5% през ноември, тъй като купувачите се втурнаха да закупят автомобил преди увеличението на таксата за скрап през декември и януари.

Очаква се пазарът да отслабне отново в началото на 2026 г. поради покачване на цените, съобщи през декември Асоциацията на европейския бизнес.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
