Сръбкините вече ги мързи да правят зимнина: Цените на бурканите скочиха в Сърбия

Услугата за приготвяне на зимнина се е превърнало в проспериращ малък бизнес в Сърбия, тъй като търсенето е толкова голямо, че списъците с чакащи се запълват предварително. За тези, които нямат време или смелост да пекат чушки, да белят домати и да стерилизират буркани - трудолюбиви екипи развиват малък бизнес, който според медийни публикации носи по-високи доходи от много офис работни места, пише по темата македонското издание "Рацин".

Причината за увеличаването на търсенето на буркани за зимата са бързият ритъм на живот, дългото работно време и желанието за домашно приготвено качество без часове пред котлона. Това обаче тласка цената на услугата нагоре.

Скокът на цените

Популярният в Сърбия балкански специалитет айвар струва около 600-700 денара за килограм, докато само печене и белене на чушки възлиза на 250–300 динара/кг, докато нарязване и готвене се заплаща като допълнителна услуга.

Опакованото в бъчви кисело зеле се продава за 50–70 динара за килограм.

Индивидуални свидетелства сочат, че трудолюбивите екипи генерират приходи от 5000–10 000 евро в два „пикови" месеца – цената, обемът на поръчките и организацията са от решаващо значение, пише още македонското издание.