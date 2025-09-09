Стачка на метрото блокира Лондон

Жителите на Лондон започнаха да разчитат на лодки и на велосипеди на фона на продължаващата вече втори ден стачка на служителите в метрото, предаде Ройтерс.

Тъй като до петък подземният транспорт почти изцяло е спрял работа, търсенето на услуги за споделен транспорт чрез велосипеди и за речен транспорт рязко се повиши, което, от своя страна, доведе до по-дълги пътувания и по-голямо натоварване на други части от транспортната мрежа в британската столица.

По оценки на базирания в Лондон Център за икономически и бизнес изследвания стачката ще окаже директно въздействие върху икономиката на Лондон на стойност 230 милиона лири (310 милиона щатски долара) и ще доведе до непреки разходи на стойност милиони.

Още: Пенсионер запали препълнен влак в метрото в Сеул в движение (ВИДЕО)

Услугата Lime, чрез която се отдават под наем електрически велосипеди в столицата, каза, че е отчела увеличение с 58% на пътуванията по време на пиковия час вчера, в сравнение със същия период миналата седмица. „Пътуванията са били по-дълги както като дистанция, така и като времетраене", заяви говорител на компанията.

Forest, друга компания за споделени пътувания с велосипеди, която притежава 15 000 електрически велосипеда в Лондон, каза, че отчетените от нея пътувания са се увеличили със 100% между 06:00 часа и 08:00 часа местно време в понеделник.

Услугата за речен транспорт „Лодки Юбър“ на компанията „Темз Клипърс“, която обслужва река Темза, също каза, че е била „по-натоварена от обикновено“.

Масивна стачка в метрото заплашва да блокира и Истанбул