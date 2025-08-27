Стана ясно каква цена на газа се очаква за септември

"Булгаргаз" ще предложи по-ниска цена на природния газ за септември. Това съобщи днес изпълнителният директор на дружеството Веселин Синапов по време на открито заседание на Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР).

"Булгаргаз" ЕАД предлага за идния месец цената, по която продава природния газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, да бъде 60,52 лева/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това представлява намаление с близо 3 на сто спрямо август.

Първоначалното предложение беше за цена от 60,99 лева, но Синапов каза, цитиран от БТА, че до края на деня "Булгаргаз" ще внесе новото предложение.

Още: Цената на природния газ в Европа е невиждана от 13 месеца

КЕВР ще вземе решение за определяне на цената на закрито заседание, което ще се проведе утре.

КЕВР утвърди цена на природния газ за август в размер на 62,09 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Започват реалните сондажи за нефт и газ в българската част на Черно море