Стана ясно каква цена на газа се очаква за септември

27 август 2025, 11:18 часа 188 прочитания 0 коментара
"Булгаргаз" ще предложи по-ниска цена на природния газ за септември. Това съобщи днес изпълнителният директор на дружеството Веселин Синапов по време на открито заседание на Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР).

"Булгаргаз" ЕАД предлага за идния месец цената, по която продава природния газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, да бъде 60,52 лева/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това представлява намаление с близо 3 на сто спрямо август.

Първоначалното предложение беше за цена от 60,99 лева, но Синапов каза, цитиран от БТА, че до края на деня "Булгаргаз" ще внесе новото предложение. 

КЕВР ще вземе решение за определяне на цената на закрито заседание, което ще се проведе утре.

КЕВР утвърди цена на природния газ за август в размер на 62,09 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. 

