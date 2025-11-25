Обрат: Северозападът вече не е най-бедния регион в България

След като осем поредни години Северозападният район на планиране, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен, бе с най-висок риск от бедност, сега вече има нов лидер в тази негативна класация - Южен централен, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Според данните на Евростат за 2024 г., там нивото на показателя показва, че 28,8% от населението е в риск от бедност, пише БТА.

Най-малко бедни хора има в Югозападният район за планиране, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София той е с най-нисък риск от бедност у нас с 13,8%.

Снимка: iStock

Процентът на населението в риск от бедност в България през 2024 г. е 21,7%, показват данни на Евростат. Този дял отново е най-високият в ЕС, след като през 2023 г. страната ни бе на четвърто място след Естония, Латвия и Румъния. Сега, на предпоследно място е Латвия (21,6%), следвана от Литва (21,5%).

Най-бедните европейски райони всъщност не са в Европа. По тази класификация най-беден е регионът Френска Гвиана, който е отвъдморска територия на Франция и е разположен в Южна Америка. Там повече от половината (53,3%) от населението са в риск от бедност, показват още данните на Евростат. Малко по-добра е ситуацията в Мелия (автономна област на Испания, разположена в Северна Африка) с дял от 41,4% и Калабрия, Италия (37,2%).

