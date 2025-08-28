Войната в Украйна:

Стана ясно каква ще е цената на природния газ през септември

28 август 2025, 13:15 часа 153 прочитания 0 коментара
Стана ясно каква ще е цената на природния газ през септември

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за септември в размер на 60,52 лв. за мегаватчас (MWh) или 30,94 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Това съобщиха от енергийния регулатор.

Цената е по-ниска 2,5 на сто

Цената е с близо 2,5 на сто по-ниска в сравнение с тази за август, която е в размер на 62,09 лв./MWh.

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените от "Булгаргаз" актуални данни. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция" (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват значителна част от потреблението и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво.

"Булгаргаз" е осигурил за септември и количества втечнен природен газ по сключени договори с търговци след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

В цената на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в "Чирен", в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации, посочват от КЕВР.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за септември към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти, допълват от регулатора.

