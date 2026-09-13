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Владислав Панев: Правителството да се готви за компенсации за скъпите горива

13 септември 2026, 9:59 часа 708 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Владислав Панев: Правителството да се готви за компенсации за скъпите горива

Правителството да осигури доставките на петрол за “Лукойл“ и да се подготви за компенсации за скъпите горива. Това препоръча в пост в профила си във Фейсбук депутатът от “Продължаваме промяната“ Владислав Панев. Ето какво написа той: “Две събития от вчера могат да окажат огромно въздействие на пазара на петрол, а оттам и на цените на горивата.

- хутите превзеха бреговата ивица на Йемен на Червено море, така че да възпрепятстват движението на кораби от западната част на Саудитска Арабия към Азия и Африка и обратно. Това е втора тапа след Ормузкия проток

- ударен беше петролопровода в Саудитска Арабия, който пренася суровина от находищата в източната част на страната до Червено море, така че да заобиколи Персийския залив. Още: Вицепремиер: С лидерството на Радев спряхме срив в пазара на горива! "Лукойл": Цените се влияят отвън

Засега не изглежда, че хутите могат да бъдат отблъснати, което поставя цената на петрола под риск да се качи до 150-200 долара на барел.

Какво трябва да прави българското правителство?

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Снимка Принтскрийн, профил на Владислав Панев във ФБ

- Да осигури доставките на петрол до Лукойл Нефотхим Бургас, дано новият особен управител да е компетентен да го направи.

- Както казвах и при предишната ескалация, още е рано за компенсации за цените на горивата и приказките за това сега са си чист популизъм. Неслучайно тези, които ги стартираха през март, ги спряха. Защото ако започнем с такава политика сега, ще останем без възможности за реакция при много по-високи цени, които съвсем не са невъзможни. Още: 18% по-евтин петрол, 18% по-скъп дизел: Тръмп и Путин го правят, твърди наш търговец

- да се подготви за компенсации ако цената премине 150 долара.

Между другото приетите с фанфари закони за цените очевидно не работят на пазара на горива. Акцизът в България е най-нисък в целия Европейски съюз, водещ преработвател на петрол сме, а поне в няколко държави дизела по бензиностанциите е по-евтин, отколкото в България. Което означава, че печалбите по веригата тук са по-големи. И това е от идването на Радев на власт. Има ли връзка с договорките с Лукойл за внос с посредничеството на швейцарски фирми е един много резонен въпрос.“ Още: Петролният пазар е твърде оптимистичен, по-зле е. Има по-евтин дизел от българския в ЕС: Анализ

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Лукойл компенсации поскъпване цена на горивата
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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