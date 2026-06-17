Съдебни бомби за магистрала "Хемус" - залагат се и гърмят

"Водим спор и аз не разбирам защо потърпевши са тези, които чакат завършването на АМ "Хемус". Това заяви бившият регионален министър Иван Иванов, който беше част от правителството на Росен Желязков. Той уточни, че от 9 лота има разрешителни за строеж за 7 лота, 2 са напълно завършени. Лот 4 е с разрешителни от трима министри, включително от мен, посочи ексминистърът, с уточнение, че никой не ги е обжавал, имало си е срок и е изтекъл. Кой е Иван Иванов, припомнете си много интересен детайл от професионалната му биография - ОЩЕ: БСП: Лъжа е, че Иван Иванов е бил управител на фирма на СИК

Проблемът

СНИМКА: БГНЕС

Има записи с дронове за строителството, но те вече не са в МРРБ - изнесени са от сегашния министър Иван Шишков. Не знам защо ги е взел, каза Иванов и представи в ефира на сутрешния блок на bTV документи, за които казва, че доказват, че Шишков е взел записите.

Още: Инхаус процедурите и "Хемус": Министър Шишков обясни защо е с вързани ръце да ги прекрати

Само преди 4 дни, на 13 юни, неправителствената организация Институт за пътна безопаност (ИПБ), водена от бившия началник на КАТ-София Богдан Милчев, изпрати прессъобщение до медиите, в което казва, че разполага с въпросните записи и ги предава на прокуратурата. "Още по-интересното е как именно тези записи, днес се намират в Института за пътна безопасност? А те ще бъдат предоставени на прокуратурата. Случаят придобива още по-сериозни измерения, след като Иван Шишков, който години наред твърдеше, че по лот 4 и 5 на "Хемус" има незаконно строителство, но през 2021-ва година странно защо изнася доказателствата за това и 5 години по-късно сезира прокуратурата срещу министър Иван Иванов, заради издадено разрешение за строеж на същите участъци", гласи ключовата част на съобщението.

Иванов междувременно отрече, че има установено незаконно строителство на АМ "Хемус", като представи и съдебно решение. Той определи като "внушения" твърденията на Шишков пак направени в телевизията. Не са плащани 13 млн. лева за строежа на лот 4 на магистралата, докато бях министър - направени са от служебния кабинет, при министър Найденов, каза още Иванов.

Още: С "куфарчетата с откраднати пари" и масово съучастие: Държавата е собственик на незаконния строеж "Хемус"

"Нищо не е спирало г-н Шишков, защото аз съм издал заповед" да няма индексация и товари за строежа, никакви плащания в тази посока - заповедта е от февруари месец, по думите на Иванов. "Проблемът е, че "Хемус" не се строи", добави той и поиска да знае защо всъщност.

"Ще заведа дело срещу него по две направления - за набеждаване и за уронване на престижа", закани се Иванов по адрес на Шишков и добави, че никой от прокуратурата не го е търсил досега - Още: Иван Иванов: Информацията на Шишков за незаконното строителство на „Хемус“ е изключително изкривена