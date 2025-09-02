Войната в Украйна:

02 септември 2025, 13:24 часа 469 прочитания 0 коментара
ТАСС: Руският бюджетен дефицит изглежда няма да е по прогноза, повече ще е

Бюджетният дефицит на Русия през 2025 година може да превиши заложения в началото на годината показател от 1,7% от БВП. За това алармира руската държавна информационна агенция ТАСС, позовавайки се на свой източник. Според информацията, руският бюджетен дефицит вече е толкова, колкото би трябвало да е в края на 2025 година и руската икономика се забавя в развитието си по-бързо, отколкото икономическите и финансови власти в Руската федерация са очаквали.

Руската новинарска агенция цитира вътрешния си източник и за друго - доскоро руските финансови и икономически власти очаквали растежа на руската икономика да е 1,5%. Сега вече очакват 1,2%. "Съответно, ресурсната база също се свива, така че ще мобилизираме ресурси тази година и съответно ще подготвим бюджета за следващата година въз основа на това", подчерта той.

През юни, 2025 година, руският диктатор Владимир Путин подписа закон за промени в показателите на федералния бюджет на Русия за 2025 година. Според текста на закона, приходите в бюджета на Руската федерация през 2025 година ще са 38,5 трилиона рубли, или 17,4% от БВП, което е с 4,4% по-малко от предварително очаквания размер. Бюджетните разходи ще бъдат 42,298 трилиона рубли. Очаква се бюджетният дефицит да бъде 3,8 трилиона рубли, или 1,7% от БВП - според оценката от юни.

Ивайло Ачев
