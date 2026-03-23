Спорт:

Таван на цените или нова дерогация за "Лукойл": Петролната асоциация с коментар

23 март 2026, 8:07 часа 233 прочитания 0 коментара
Светослав Бенчев, изпълнителен директор на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) заяви, че ако се въведе таван на ценaта на горивата, това ще доведе до липса на гориво у нас. Проблем ще бъде и въвеждането на таван на цената на производител, каза Бенчев в студиото на bTV, като предупреди, че ако такива мерки се въведат до един месец, то няма да има никакво гориво у нас. Затова, за да не се стига до въвеждане таван на цената на горивата, Бенчев призова правителството да започне разговори с американската страна за удължаване дерогацията за "Лукойл", за да се успокои пазарът на горива в България.

Според Светослав Бенчев трябва да има сигурност, че рафинерията в Бургас ще продължи да работи.

Колко ще скочи цената на горивото у нас?

Снимка: Freepik.com

По думите му бензинът няма да достигне 1.60 евро, дизелът обаче може да достигне тази цена. И повтори обичайното клише, което се въри по всички медии, че българските цени на горивата са изключително добри в сравнение с другите държави от Европейския съюз. "Ние сме с 52 цента по-евтино от литър гориво от средната цена в ЕС", сравни Светослав Бенчев. 

Бенчев обясни, че цената на суровия петрол ще отиде още нагоре заради войната в Иран. "Това е най-тежката криза с петролните продукти, дори по-тежка от 70-те години и нещата не изглеждат оптимистично", предупреди той.

Светослав Бенчев допълни, че ако войната в Иран продължи, горивата ще ги има, но ще са скъпи.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Според него служебното правителство се опитва да направи структурирана програма с подпомагането с 20 евро на домакинство, за да струва по-малко на бюджета. „Когато помощта е диференцирана е по-добре за хората. Подпомагането от държавата е най-доброто решение, което може да се вземе в момента“, добави още Светослав Бенчев.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов Отговорен редактор
Горива Гориво цена на горивата война Израел война Иран
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес