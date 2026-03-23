Таван на цените или нова дерогация за "Лукойл": Петролната асоциация с коментар

Светослав Бенчев, изпълнителен директор на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) заяви, че ако се въведе таван на ценaта на горивата, това ще доведе до липса на гориво у нас. Проблем ще бъде и въвеждането на таван на цената на производител, каза Бенчев в студиото на bTV, като предупреди, че ако такива мерки се въведат до един месец, то няма да има никакво гориво у нас. Затова, за да не се стига до въвеждане таван на цената на горивата, Бенчев призова правителството да започне разговори с американската страна за удължаване дерогацията за "Лукойл", за да се успокои пазарът на горива в България.

Според Светослав Бенчев трябва да има сигурност, че рафинерията в Бургас ще продължи да работи.

Колко ще скочи цената на горивото у нас?

По думите му бензинът няма да достигне 1.60 евро, дизелът обаче може да достигне тази цена. И повтори обичайното клише, което се въри по всички медии, че българските цени на горивата са изключително добри в сравнение с другите държави от Европейския съюз. "Ние сме с 52 цента по-евтино от литър гориво от средната цена в ЕС", сравни Светослав Бенчев.

Бенчев обясни, че цената на суровия петрол ще отиде още нагоре заради войната в Иран. "Това е най-тежката криза с петролните продукти, дори по-тежка от 70-те години и нещата не изглеждат оптимистично", предупреди той.

Светослав Бенчев допълни, че ако войната в Иран продължи, горивата ще ги има, но ще са скъпи.

Според него служебното правителство се опитва да направи структурирана програма с подпомагането с 20 евро на домакинство, за да струва по-малко на бюджета. „Когато помощта е диференцирана е по-добре за хората. Подпомагането от държавата е най-доброто решение, което може да се вземе в момента“, добави още Светослав Бенчев.

