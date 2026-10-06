Тревога в Китай: И Германия вече е съгласна ЕС да стреля с "търговската базука" по нас

Франция и Германия са изпратили съвместно писмо до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, с което настояват в действие да може да влезе т. нар. търговска базука на ЕС. Тя би могла незабавно да откъсне дадена държава от единния европейски пазар поради нелоялни търговски практики. Новината е, че Германия подкрепя използването на "базуката" - с нея могат да се налагат ограничения на достъпа до обществени поръчки или отнемане на права върху интелектуална собственост на трета страна.

Инструментът може да се активира в рамките на дни, а не на години. Той може да варира от блокиране на един продукт до изключване на цяла държава от пазара на ЕС - South China Morning Post набляга на това и разпространява активно новината.

Включването на Германия е голямата промяна, на която набляга китайската медия - с констатация, че Германия досега е защитавала търговските си отношения с Китай и не е искала да се стига до употреба на най-силното икономическо оръжие на ЕС.

Търговският дефцити на ЕС с Китай достигна 360 милиарда евро миналата година, а Фон дер Лайен констатира нетолкова отдавна, че няма европейска страна, която да е на плюс в търговията с Китай - ОЩЕ: Фон дер Лайен заплаши да извади "търговската базука" срещу Китай заради рекорден дневен дефицит (ВИДЕО)

Отделно Обединеното кралство преразглежда, но все още не е наложило мита върху китайските електрически превозни средства, макар че ЕС го приканва да го стори възможно най-бързо - Още: Разделянето на океаните започва: Русия, САЩ и Китай с нова арена на геополитическа борба