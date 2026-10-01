След обвиненията по случая "Петрохан": Борислав Сандов си търси допълнителна работа

След като Софийската градска прокуратура гэ като обвиняем за предоставяне на контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа "Петрохан" - бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов си търси допълнителна работа. Това обяви самият той в публикация във "Фейсбук". Причината е, че има допълнителни разходи, свързани с действия на държавата спрямо него, поради което му трябва допълнителни приходи.

Мога да работя най-различни неща, а ако е за добра кауза, дори повече от очакваното. За част от експертизата ми вече се знае, но съм отворен и за нови неща. Единственото ми условие е работата да не пречи на семейните ми ангажименти и време за детето ми. Самоосигуряващо лице съм. Ако имате нещо предвид, пишете или звъннете!", пише още бившият министър.

Не е забогатял от властта

В рамките на публикацията си Сандов твърди, че не е забогатял от властта.

"Онези от вас, които ме познават отблизо, знаят че живея скромно и не съм забогатял от участието си във властта", добави още той.

Сандов е с мярка "подписка"

Припомняме, че след обвинението бившият министър е с мярка "подписка".

Адвокат Александър Кашъмов определи обвинението като абсурдно и допълни, че Сандов е бил извикан на разпит през март месец, по делото за убийствата при хижа "Петрохан" преди парламентарните избори, а действието в момента се извършва преди президентските избори. По думите му оправомощаване на неправителствена организация, в противоречие със закона, никога не е имало. ОЩЕ: Защитата след обвинението срещу Борислав Сандов: Абсурдно е, разследването се вади преди избори