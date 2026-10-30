Тръмп натиска Литва да отвори пристанище за беларуски износ, Европа: "По дяволите, не!"

Администрацията на Доналд Тръмп оказва натиск върху Литва да отвори централно пристанище в Балтийско море за износ на калиев карбонат от Беларус въпреки европейските санкции. Причината - САЩ се стремят да намалят зависимостта си от Канада по отношение на тази ключова съставка за торове и да допринесат за понижаване на разходите на американските фермери. Според четирима европейски служители, цитирани от Politico, специалният пратеник на САЩ за Беларус Джон Коул е проучвал нагласите на литовските дипломати през последните седмици относно облекчаването на блокадата върху стоките.

Те попадат в санкциите на ЕС срещу правителството на Александър Лукашенко – близък съюзник на руския диктатор Владимир Путин във войната с Украйна, а и във всяко едно отношение от политическо до икономическо. Наказателните мерки забраняват на пристанищата в ЕС да превозват беларуски стоки, но те трябва да се удължават на всеки 12 месеца.

Литва, която ще поеме ротационното председателство на Съвета на ЕС в началото на следващата година, теоретично би могла да наложи вето върху следващото удължаване, предвидено за февруари, като по този начин позволи санкциите да изтекат. Вилнюс обаче е един от най-твърдите съюзници на Украйна в ЕС.

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Тръмп и Лукашенко работят по сделка за калий, литовското пристанище Клайпеда е на фокус

Миналия месец президентът Тръмп заяви, че „работи по мащабна сделка“ с Минск за закупуване на калиев сулфат „на много по-ниска цена“, отколкото фермерите плащат в момента на канадски фирми за торовете. Това обаче зависи от възможността селскостопанските суровини да бъдат транспортирани през големия литовски пристанищен град Клайпеда на Балтийско море или през други пристанища в региона.

През последните седмици екипът на Доналд Тръмп е засилил контактите си с литовците, казва пред брюкселското издание лице, запознато с преговорите. Държавният департамент на САЩ не е коментирал темата в конкретика - представител на ведомството единствено казва следното: „САЩ търсят търговски възможности, които служат на американските икономически интереси, и редовно обсъждаме търговските перспективи със съюзниците и партньорите си“.

Земеделските производители навсякъде се борят със скока в цените на калиевата селитра, предизвикан от нарастващото търсене и западните санкции срещу Русия – друг основен световен източник на този компонент за торове. В момента САЩ разчитат на внос за почти цялото количество калиева селитра, което използват, като Канада осигурява около 80% от този внос.

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❗️The Trump administration is pressing Lithuania to reopen Klaipėda port for Belarusian potash exports despite EU sanctions, Politico reports. US envoy John Coale has reportedly sounded out Lithuanian diplomats in recent weeks about easing restrictions. Washington wants to reduce US dependence on Canadian potash and lower costs for American farmers. One Eastern European official described Lithuania’s response as: “No, damn it.” #Lithuania — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 30, 2026

Европа не желае да се свалят санкции

Провалът на търговските преговори между САЩ и Канада през август и новите взаимни увеличения на митата само засилиха интереса на администрацията на Тръмп към снабдяване с калиев карбонат от Беларус, която контролира около 20% от световния пазар. Това се случва на фона на по-широките усилия на Тръмп да облекчи санкциите срещу Русия и нейните съюзници, докато се опитва да подтикне Москва да сложи край на войната с Украйна. Напоследък обаче този натиск сякаш е повече върху Киев - жертвата във войната.

Тези усилия се сблъскват с ожесточена съпротива в Европа, където официалните лица са дълбоко скептични към идеята да се правят отстъпки на Путин, тъй като смятат, че това само ще окуражи още повече руския автократ и другите в неговата орбита - като Александър Лукашенко.

„Те натискат учтиво, но ние казваме много ясно: „По дяволите, не!“, заявява неназован източноевропейски официален представител. „Ако американците не са способни да се поучат от историята, тогава ние трябва да отстояваме позицията си", категоричен е той, цитиран от Politico.

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Двама източноевропейски представители казват, че Коул оказва натиск върху всички нива на литовското правителство от повече от година, откакто пратеникът на Тръмп за първи път посети Минск.

Водят се и преговори калиевият карбонат да се изнася от Беларус през латвийската столица Рига, което би било по-лесен транспортен маршрут, отколкото през Русия. Европейски представител потвърждава, че Коул е обсъдил този въпрос и с латвийските си колеги.

Снимка: Александър Лукашенко, Kremlin.ru

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Как Тръмп отхлаби санкциите срещу Беларус

Докато САЩ и Европейският съюз не наложиха широкообхватен режим на санкции срещу Минск в началото на това десетилетие, 90% от беларуския калиев карбонат се изнасяше през Клайпеда. 27-те държави-членки на ЕС единодушно се съгласиха да наложат забрана върху беларуския калиев карбонат, след като стигнаха до заключението, че Лукашенко не е спечелил законно изборите през 2020 г. и е предприел жестоки репресии срещу мирните протестиращи в страната. Санкциите важат за всички пристанища на блока и могат да бъдат отменени само ако всички 27 правителства единодушно се съгласят да го направят. След пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г., в която Беларус оказа съдействие, Вашингтон и Брюксел затегнаха мерките още повече.

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Само че през март миналата година Тръмп започна да отменя някои американски санкции срещу Беларус, включително срещу държавната „Беларуска калиева компания“. Доналд Тръмп представи облекчаването на санкциите като начин „да се подкрепят американските фермери“, които се сблъскват с растящите цени на торовете. А цените растат след атаките на самия президент срещу Иран.

Този ход дойде и след като Коул посредничи за освобождаването на 250 политически затворници от Беларус в замяна на частично облекчаване на санкциите от страна на Вашингтон.

Европейските политици не са склонни да следват курса на Тръмп. Отстъпването пред американския натиск би било непопулярно и политически рисковано както за литовските, така и за латвийските лидери, след като и в двете държави управляващите коалиции се разпаднаха по-рано тази година.

Източноевропейските политици също се притесняват, че облекчаването на санкциите срещу Лукашенко би могло да му даде повече международна легитимност и свобода на действие да продължи да лишава от свобода своите опоненти.

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