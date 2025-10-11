Войната в Украйна:

Тръмп реши: Двойно увеличение на митата за Китай

11 октомври 2025, 08:17 часа 216 прочитания 0 коментара
От 1 ноември 2025 г. (или по-рано, в зависимост от евентуални по-нататъшни действия или промени, предприети от Китай), Съединените американски щати ще наложат мита от 100% на Китай - важи за всички мита (за внос в САЩ), които плащат в момента. "Също така на 1 ноември ще наложим контрол върху износа на всякакъв критичен софтуер". Това написа американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Защо президентът на САЩ реши да действа така? Обяснението му е, че е защото Пекин решил да наложи "мащабен контрол върху износа на почти всеки продукт, който произвежда, а някои (продукти) дори не са произведени от Китай". Тази китайска позиция била обявена в специално писмо - и за Тръмп тя е "изключително враждебна", това пише в публикацията му в Truth Social.

Моментално решението на Тръмп доведе до бърз срив в цената на Bitcoin - от 122 600 долара до 114 710

Според експерти, криптовалутите са паднали в стойност след изявлението на Тръмп. Американският фондов пазар губи 1,65 трилиона долара, след като Тръмп заплаши Китай с нови мита. И още - индексът S&P500 загуби 2,71%. CNBC добавя, че Dow Jones е загубил 1,9%, а Nasdaq - цели 3,56%.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
