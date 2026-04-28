Южна междусистемна газова връзка на Балканите: Подписите вече са положени

Босна и Херцеговина и Хърватия спешно одобриха предложение за споразумение за газопровода „Южна интерконекторна връзка“, за да може то да бъде подписано на срещата на върха на Инициативата „Три морета“ в Дубровник, предаде хърватската медия "Индекс". Споразумението урежда основата за сътрудничество и съвместно изграждане на междусистемната връзка по маршрута Загвозд-Посушие с маршрутите Томиславград - Шуица - Купрес - Бугойно - Нови Травник/Травник и Посушие - Груде - Широки Бриег - Мостар и разклонения към Ливно, Горни Вакуф-Ускоплие, Дони Вакуф и Яйце, както и към Чаплина.

Планирано е изграждането на допълнителен газопровод в Босна и Херцеговина между Кладне и Тузла.

Tijekom @3seaseu susreo sam se s predsjedateljicom @Vijeceministara BiH @KristoBorjana.



Pozdravili smo napredak oko projekta Južne plinske interkonekcije, koja bi povezivanjem s 🇭🇷 LNG terminalom na Krku osigurala diversifikaciju opskrbe plinom. Time jačamo energetsku sigurnost… pic.twitter.com/q9sEuATg6w — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) April 28, 2026

Подробности за споразумението

Споразумението, наред с други неща, предвижда проектиране, подготовка, изпълнение на работите, издаване на одобрения и разрешителни, както и инспекционен надзор в съответствие с нормативната уредба на двете страни.

Всяка договаряща се страна ще осигури финансирането и изграждането на своята част от тръбопровода, а въпросите за съвместните инвестиции ще бъдат регулирани с отделно споразумение между инвеститорите.

Босненската страна се е ангажирала да сключи специално споразумение с хърватската страна за минималния годишен наем на транспортен капацитет преди започване на работата.

Кой ще строи газопровода?

Газопроводът в Хърватия трябва да бъде построен от Plinacro, а в Босна - от американската частна компания AAFS Infrastructure and Energy, за която е известно, че е близка до администрацията на Доналд Тръмп. AAFS Infrastructure and Energy трябва да осигури финансова конструкция за реализацията на проекта, а в замяна ще получи концесия за експлоатация за период от най-малко 30 години. ОЩЕ: "Зелена светлина" за американска компания и апетита й за газопровода между Босна и Хърватия