Войната в Украйна:

Украинско бум: Стоп на износа на петрол през ключово руско пристанище в Черно море (ВИДЕО)

05 ноември 2025, 18:35 часа 284 прочитания 0 коментара
Украинско бум: Стоп на износа на петрол през ключово руско пристанище в Черно море (ВИДЕО)

Износът на руски петрол и на горива от руското черноморско пристанище Туапсе е спрян - това са последствията от успешната украинска въздушна атака срещу пристанището, която стана факт на 2 номеври. Това съобщава Reuters, като освен на свои източници, се позовава на данни и от системата за проследяване на кораби LSEC - тя показва, че няма нито един танкер, закотвен за зареждане на специално определените за това места в пристанището. Три танкера са товарили, когато Украйна удари руската пристанищна инфраструктура - Още: Пожари на четири танкера, потопен по-малък кораб - нови данни за украинския удар по руското пристанище Туапсе

Отделно, рафинерията в Туапсе, която е основен източник на продуктите за износ през пристанището, е спряла работа. Причината - щетите по ключов тръбопровод, който я свързва с пристанището.

Освен това, според агенцията, рафинерия, собственост на "Роснефт", разположена в пристанището, е спряла преработката на суров петрол поради щети по пристанищната инфраструктура. А всичко това се случва на фона на прогнози, че Туапсе планираше да увеличи износа на петролни продукти през ноември - оттам се върви износ предимно за Китай, Малайзия, Сингапур и Турция.

Още: Над 160 дрона: Руски петролен терминал и танкер горят, пак убити от руски въздушен удар деца в Украйна (ВИДЕО)

Преди сегашната атака, Туапсе беше атакувано по-масирано през февруари, 2025 година. През пристанището се изнасят 17 млн. тона петрол годишно.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Нов петролен разлив в Черно море - след украинския удар по Туапсе

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
война Украйна руски петрол транспортен терминал Туапсе
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес