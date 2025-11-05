Украинско бум: Стоп на износа на петрол през ключово руско пристанище в Черно море (ВИДЕО)

Износът на руски петрол и на горива от руското черноморско пристанище Туапсе е спрян - това са последствията от успешната украинска въздушна атака срещу пристанището, която стана факт на 2 номеври. Това съобщава Reuters, като освен на свои източници, се позовава на данни и от системата за проследяване на кораби LSEC - тя показва, че няма нито един танкер, закотвен за зареждане на специално определените за това места в пристанището. Три танкера са товарили, когато Украйна удари руската пристанищна инфраструктура - Още: Пожари на четири танкера, потопен по-малък кораб - нови данни за украинския удар по руското пристанище Туапсе

Отделно, рафинерията в Туапсе, която е основен източник на продуктите за износ през пристанището, е спряла работа. Причината - щетите по ключов тръбопровод, който я свързва с пристанището.

Освен това, според агенцията, рафинерия, собственост на "Роснефт", разположена в пристанището, е спряла преработката на суров петрол поради щети по пристанищната инфраструктура. А всичко това се случва на фона на прогнози, че Туапсе планираше да увеличи износа на петролни продукти през ноември - оттам се върви износ предимно за Китай, Малайзия, Сингапур и Турция.

Още: Над 160 дрона: Руски петролен терминал и танкер горят, пак убити от руски въздушен удар деца в Украйна (ВИДЕО)

Преди сегашната атака, Туапсе беше атакувано по-масирано през февруари, 2025 година. През пристанището се изнасят 17 млн. тона петрол годишно.

Още: Нов петролен разлив в Черно море - след украинския удар по Туапсе