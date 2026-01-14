Спорт:

Уорън Бъфет бие тревога: Изкуственият интелект е като атомната бомба

14 януари 2026
Уорън Бъфет, който е един от най-известните инвеститори в света и до края на миналата година оглавяваше основаната от него Berkshire Hathaway, предупреди, че рисковете, свързани с бързото развитие на изкуствения интелект (ИИ), наподобяват тези, които произтичат от създаването на ядрени оръжия – глобален геополитически проблем, който е оставил дълбок отпечатък през цялата му кариера. Той направи коментара си в специално интервю за CNBC.

"Никой не знае къде ще ни отведе технологията“

Бъфет изрази своето безпокойство относно несигурността за бъдещето на ИИ. Според него, дори водещите експерти в областта не знаят накъде ще се развие тази технология, а това е изключително опасно.

"Дори най-умните хора в тази област признават, че не знаят къде ще ни отведе технологията“, заяви Бъфет. "Едно е да не знаеш накъде отиваш, когато си Колумб и можеш да се върнеш обратно, но тук ситуацията е различна – духът е вече извън бутилката“.

Бъфет направи паралел между текущото състояние на ИИ и коментарите на Алберт Айнщайн по време на Втората световна война относно развитието на атомната бомба. "Това променя всичко в света, с изключение на начина, по който хората мислят“, заявява тогава Айнщайн, а Бъфет използва тези думи, за да подчертае, че, както и атомната бомба, напредъкът в изкуствения интелект носи със себе си неизмерими промени и рискове, които е трудно да бъдат предвидени и контролирани.

Тези коментари на Бъфет идват в момент, когато светът все повече осъзнава влиянието, което ИИ може да има върху обществото, икономиката и глобалната сигурност. Въпросът за регулирането и контролиране на изкуствения интелект се оказва все по-належащ, тъй като технологиите стават все по-мощни.

Пламен Иванов
