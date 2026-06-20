Управляващите открехнаха вратата кога ще внесат бюджета: Ще се реже безкомпромисно

Бюджетът за 2026 година е във фаза на подготовка и ще бъде представен до края на месец юни. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ и председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Константин Проданов пред БНТ. По думите му проблемът е, че опозицията иска от управляващите да реши всички проблеми за 1 месец. Още: "Пари в хазната няма, триковете са изчерпани": Радев очерта сложна ситуация с бюджета (ВИДЕО)

Какви мерки са заложени в бюджета

Снимка: БГНЕС

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Проданов не каза конкретната дата кога ще бъде внесен бюджетът, но загатна, че или ще бъде края на месец юни или в началото на юли. „Идеята ни в бюджета е да има нова методика за определяне на нов тип заплати, няма как да има шефове на дирекции, които да получават повече от министъра. Ще се реже безкомпромисно, но нито един гражданин, пенсионер и работещ няма да загуби доходи“, подчерта той.

Властта ще преориентира бюджетната философия в посока инвестициите. Данъчната система няма да бъде пипана нито в Бюджет 2026, нито в Бюджет 2027.

Амбицията на управляващите от „Прогресивна България“ е да има нов държавен бюджет от 1 август.

Константин Проданов обясни, че Сребърният фонд като средства от бюджета не трябва да се пипа по никакъв повод. „Някои финансови министри са се изкушавали назад във времето да го пипат, но ако го отворим, много скоро ще останем и без него“, предупреди той.

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