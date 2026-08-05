Китай измисли начин да заобиколи митата: Вкарва евтините стоки в ЕС през Мароко и Турция

След като вълна от евтин китайски внос заля ЕС през последните години, Брюксел сега е изправен пред ново предизвикателство - нови маршрути за внос, преминаващи през Мароко и Турция - съседните на ЕС страни, където Пекин може да се възползва от споразуменията за безмитна търговия с блока.

Като инвестира сериозно в тези страни, Китай се стреми да заобиколи търговските бариери на ЕС, включително допълнителните мита, наложени от ЕС върху продукти като електрически превозни средства, и да насочи своя индустриален свръхкапацитет към европейския пазар.

Европейските политици сега се подготвят за рязко увеличение на евтините китайски стоки, влизащи без мита през тези страни, благодарение на споразумението за асоцииране, което либерализира търговията с Мароко, и митническия съюз, свързващ Турция с ЕС.

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Европейската комисия започна преговори с Пекин през юни в опит да ребалансира търговските отношения, които оставиха ЕС с дефицит от 1 милиард евро. Не е гарантирано обаче постигането на конкретни резултати до октомври - крайният срок, определен от комисаря по търговията Марош Шефчович.

Брюксел вече ясно заяви, че е готов да приложи нови едностранни мерки за търговска защита. Но Пекин става все по-умел в заобикалянето на традиционните търговски инструменти на ЕС, по-специално тарифите за търговска защита.

Стратегията му за заобикаляне сега е да преминава през Мароко и Турция, които се превръщат в новата фронтова линия в търговската битка на ЕС с Китай.

Милиарди инвестиции

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През последните 4 години тези инвестиции достигнаха рекордните 6 милиарда долара в Мароко и 2 милиарда долара в Турция, съобщава Rhodium Group.

Кайро също привлича китайски пари, като само през 2025 г. са инвестирани 6 милиарда долара. Но китайските продукти, произведени в Египет, се изнасят главно за САЩ и страните от Персийския залив.

В Мароко Пекин инвестира в цяла екосистема за производство на електрически превозни средства. „Има истинска дългосрочна тенденция, която започна след COVID-19. Виждаме как китайски компании създават предприятия в страната за производство на стоки с висока добавена стойност“, каза пред Euronews Арманд Майер, експерт в Rhodium Group.

Китайският производител на батерии Gotion се установява в страната, заедно с BTR, Tinci и Huayou, които произвеждат материали за батерии, APG, производител на автомобилни спирачки, и Sentury Tire, производител на гуми. Всички скоро ще имат фабрики в Мароко.

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ЕС, който наложи антисубсидийни мита върху китайските електрически превозни средства през 2024 г., е обезпокоен от навлизането на Китай в съседни страни.

В Турция част от инвестициите са насочени към местния пазар, докато китайските експортни планове заплашват и европейските производители. Китайският гигант в производството на електрически превозни средства BYD получи преференциален достъп до турския пазар за изграждане на фабрика, въпреки че проектът засега е спрян.

Източник: BYD

„Идеята беше да се построи мегафабрика в замяна на освобождаване от турски вносни мита, тъй като Турция налага тарифи върху китайските електрически превозни средства“, каза Майер. Китайският производител на домакински уреди Haier също инвестира в страната, както и Astronergy, която произвежда слънчеви панели.

Производственият натиск на Китай в тези страни обхваща множество сектори, използвайки търговски споразумения с ЕС, които обхващат широк спектър от продукти.

„Споразуменията за свободна търговия с Мароко и Турция обхващат почти всички стоки. Така че е сложно да се противодейства на китайската експортна стратегия“, коментира Томас Гржебин, икономист във Френския център за изследвания и експертиза върху световната икономика.

Гржебине добави, че Китай е разбрал, че тези страни могат да служат като „междинна станция“, като инвестициите нарастват година след година.

„Инвестициите в тези страни-портали представляват около 1/4 от общите инвестиции на Китай в Европа и Магреб“, каза той.

Ограничаване на достъпа на Мароко и Турция до пазара на ЕС

През март обаче Комисията предложи забележителен законопроект, наречен Закон за индустриалния ускорител (IAA), който има за цел да защити пазара на ЕС от чуждестранни конкуренти, което предизвика гнева на Китай.

Споразумението за публична администрация (IAA) създава европейско предимство за достъп до обществени поръчки и схеми за публично финансиране на ЕС, като изключва държави извън ЕС при определени условия. Китай беше особен обект на атаки, което доведе до заплахи за ответни мерки от страна на Пекин.

Всички чуждестранни държави сега лобират пред законодателите на ЕС, които обсъждат законопроекта, да бъдат считани за доверени партньори, което ще позволи на техните продукти да се квалифицират като „Произведено в Европа“.

Индустрии, чиито части от веригите за създаване на стойност са извън ЕС, също призовават членовете на Европейския парламент да включат тези страни. Euronews научи, че ACEA, например, която представлява европейските производители на автомобили в Брюксел, лобира пред законодателите на ЕС да включат Мароко, където много европейски производители имат производствени предприятия.

Парадоксално, ако Мароко и Турция, където също са установени европейски производители на автомобили, бъдат считани за доверени партньори, чиито продукти биха могли да бъдат етикетирани като „Произведено в Европа“, това би било в интерес и на Пекин, въпреки ожесточената конкуренция с ЕС в автомобилния сектор, тъй като Китай строи фабрики там.

„Китайците знаят много добре, че редица компании са разположили част от веригата си за създаване на стойност в тези страни и лобират усилено, за да гарантират, че Мароко и Турция не са изключени от това, което се счита за „Произведено в Европа“, заяви френският социалистически евродепутат Пиер Жуве.

„Това е част от стратегията на Пекин за инвестиции и заобикаляне на тарифите“, каза той.

Евродепутатът води кампания за изключване на Мароко и Турция от обхвата на IAA, освен ако и двете страни не отворят пазарите си на обществени поръчки за компании от ЕС.

Тази позиция е подкрепена от френския либерален евродепутат Кристоф Грудлер и германския евродепутат от Зелената група Ана Кавацини, които, заедно с Жуве, се очаква да представят доклад по въпроса на колегите си евродепутати през септември.