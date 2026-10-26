Бюджет 2027 идва следващата седмица

Следващата седмица правителството ще представи бюджета за 2027 г. "В Бюджет 2027 залагаме ясни приоритети – оздравяване на публичните финанси, повече пари за отбрана, здравеопазване, култура и спорт", каза премиерът Румен Радев по време на Софийския икономически форум. ОЩЕ: 5000 евро по-малко данъци при дете, по-висок праг за регистрация по ДДС, акциз за мощни коли: Нови данъчни закони

По отношение на данъчните облекчения Радев коментира: "Ние искаме да постигнем нещо важно – да сменим модела на икономическо развитие от модел на потребление към ускорено икономическо развитие".

Той обясни, че предстои да бъде създадена национална инвестиционна компания за публично-частно партньорство, която ще участва от името на държавата в ключови проекти.

Очакваме и още подкрепа от нашите съюзници по отношение на сигурността в Черно море. "Аз бях единственият премиер, който извика руския посланик от трите държави в Черно море, но имам принцип - когато обвинявам, не може да е на базата на лозунги", каза той, цитиран от БНТ.