Любо Киров подарява на публиката видеото на "Ти си тук" за рождения си ден

Любо Киров поднася специален подарък на своята публика за рождения си ден – видеото към песента "Ти си тук", част от новия му албум "Футурофония". Една от най-нежните и емоционални композиции в проекта получава своя визуален образ именно на 26 октомври.

"Ти си тук" е Любо Киров в най-чистата му музикална форма – разпознаваем глас, силно емоционално присъствие и музика, която докосва феновете. Песента създава онази особена атмосфера, в която мелодията и думите се преплитат в музикално безвремие.

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Парчето разкрива една от най-силните страни на Любо Киров като артист – способността му да превръща личните емоции в музика, в която всеки може да открие частица от собствената си история. С "Ти си тук" той напомня, че понякога най-силните емоции се крият в най-простите думи. И че истинската музика остава отвъд времето.

Видеото, режисирано от Васил Стефанов, допълва емоционалния свят на песента и изгражда атмосфера, в която музика, текст и картина се превръщат в едно цяло. Резултатът е въздействащо музикално преживяване, което още веднъж напомня защо Любо Киров е сред най-разпознаваемите и обичани гласове на българската сцена.

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Премиерата на видеото идва броени дни преди двата поредни концерта на изпълнителя в Зала 1 на НДК – на 13 и 14 ноември, с които ще постави големия финал на тазгодишното си турне. След срещите с публиката в страната Любо Киров се завръща на една от най-емблематичните български сцени за две специални вечери, които ще съберат най-обичаните му песни и музиката от "Футурофония". Билети за концертите ще откриете ТУК.