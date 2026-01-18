Административни нарушения, хора без договор и опасна среда: Как работодателите нарушаваха закона през 2025 г.

Завишен брой на редица нарушения от страна на работодателите регистрират контролните органи на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ). Това е изводът от годишния отчет на дейността на агенцията.

През 2025 г. ГИТ е извършила 49 660 проверки, кат при тях са констатирани 189 576 нарушения на разпоредбите на трудовото законодателство.

100 618 от тях са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а 87 675 се отнасят до осъществяването на трудовите правоотношения.

Увеличават се работещите без договор

През 2025 г. инспекторите по труда са установили 3688 работещи без трудов договор - ръст в сравнение с 2024 г., когато за същото нарушение са установени 3601 случая.

Има увеличение и на съставените актове за установяване на административно нарушение. През 2025 г. те са 10 522, докато през 2024 г. ите са били 10 217 бр. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения за миналата година е за над 15.3 млн. лв.

След намесата на инспекторите по труда са изплатени забавени трудови възнаграждения за над 4.4 млн. лв.

Инспекцията по труда е подала през 2025 г. 16 искови молби за иницииране на производства по несъстоятелност на работодатели, които бавят възнагражденията за повече от 2 месеца на поне 1/3 от работниците и служителите. С това правомощие на контролния орган се дава възможност работниците и служителите, на които работодателите дължат възнаграждения и обезщетения, да се обърнат към Фонда за гарантирани вземания към Националния осигурителен институт.

Източник: iStock

За 2025 г. по едно от делата е открито производство по несъстоятелност, 7 от дружествата са обявени в несъстоятелност, а по останалите 8 искови молби се чака решение на съда.

Агенцията констатира и през 2025 г. продължаваща тенденцията на ръст на дадените разрешения за наемане на работа на непълнолетни лица. Техният брой е 19 470 - значителен ръст в сравнение с 16 808 за същия период на 2024 г.

Все повече случаи на опасни условия на труд

През 2025 г. инспекторите по труда са приложили 970 пъти мярката спиране на обекти, машини и съоръжения за нарушения, пряко застрашаващи живота и здравето на работещите. Това също е значително увеличение в сравнение със същия период на 2024 г., когато мярката е приложена 692 пъти.

Спирането е с цел превенция – за предотвратяване на трудови злополуки и за опазване живота и здравето на работещите.

През 2025 г. са отстранени 96 работници заради липса на правоспособност или заради неспазване на правилата за безопасна работа.

За цялата година контролните органи на ГИТ са участвали в разследването на общо 501 трудови инциденти.

