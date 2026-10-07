Включват се във Вертикалния газов коридор: Нов газопровод ще свързва Северна Македония и Сърбия

Новият газопровод до Сърбия ще свърже Северна Македония с допълнителен регионален маршрут за доставки, чрез 22,4-километров македонски участък, договор на стойност 29,4 милиона евро, чието завършване е планирано за края на 2028 г., предаде македонската медия "Рацин". Предстоящото начало на строителството получи съвместна подкрепа от енергийните министри на Македония, Сърбия, Гърция и България на среща на 6 октомври в Белград, посветена на сигурността на енергийните доставки в региона.

Македонският маршрут ще започва от блок станция Клечовце и ще се простира до сръбската граница при Сопот. NOMAGAS е избрала компанията "Rapid Build" за проектиране и строителство. Сумата от 29,4 милиона евро се отнася за този договор за македонския участък, а не за целия тръбопровод от двете страни на границата. Проектът предвижда тръбопровод с диаметър 500 милиметра и свързани с него съоръжения за измерване и регулиране на дебита.

Планираният двупосочен поток е до 160 000 кубически метра на час. Като ориентир, непрекъснат поток от посочения максимум би съответствал на около 1,4 милиарда кубически метра годишно.

Договорът е сключен „до ключ“ и обхваща градоустройство, проектиране, строителство и получаване на разрешение за ползване. NOMAGAS посочва четвъртото тримесечие на 2028 г. като краен срок за пълно изпълнение. В съобщението обаче не се посочва точна дата, на която изпълнителят да започне работа, нито подробен преглед на статуса на отчуждаването и индивидуалните разрешителни.

Включват се във Вертикалния газов коридор

Македонският министър Саня Божиновска и нейните колеги също приветстваха включването на Северна Македония и Сърбия във Вертикалния газов коридор чрез техните преносни оператори. Идеята е новата връзка да надгражда интерконектора с Гърция и да даде възможност за допълнителни доставки на север, с по-голям избор от транспортни маршрути.

От сръбска страна министър Дубравка Джедович Ханданович обяви, че полагането на първите тръби трябва да започне следващата седмица, близо до Вранска баня, предаде БТА. Съобщението се отнася до сръбски работи и не определя начална дата за македонския участък.

Реализацията на южната връзка ще бъде важна и за коридора от Гърция през Македония до Сърбия. Според българското Министерство на енергетиката се очаква гръцката част от междусистемната връзка Гърция-Северна Македония да бъде завършена до края на 2026 г., а македонската част - през 2027 г. Тази инфраструктура би трябвало да отвори допълнителен достъп до втечнен природен газ през терминала в Александруполис. ОЩЕ: Регионална експанзия: "Булгаргаз" навлиза на сръбския газов пазар