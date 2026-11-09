Горивото в Хърватия поевтинява: С колко падат цените

На днешното си заседание хърватското правителство прие нова наредба за регулиране на цените на горивата, според която от утре, 10 ноември 2026 г., и трите вида гориво с регулирани цени ще поевтинеят, предаде хърватската медия "Индекс". Поевтиняването е на различните видове горива е от четири до осем цента на литър. Новата цена на бензина ще бъде 1,61 евро за литър, което е с осем цента по-малко от предишната. Дизелът ще поевтинее с четири цента, до 1,85 евро за литър. Цената на синия дизел ще падне със седем цента, до 1,38 евро за литър.

Новите цени ще бъдат валидни през следващите седем дни, пише още хърватската медия.

Промяна и в размера на акцизите

Същевременно правителството промени и размера на премиите и акцизите. В сравнение с предходния седемдневен период, премията за бензина е увеличена с един цент на литър, а за дизеловото гориво и синия дизел - с два цента. Акцизите върху бензина и дизела също са увеличени с два цента на литър.

Най-високите цени на дребно продължават да се изчисляват по предписана формула, която отчита базовата цена на изкопаемите горива през предходния седемдневен период, с ограничени премии за търговците на дребно. ОЩЕ: Дизел от Путин вместо мир в Украйна: Мръсотията на Тръмп от "А" до "Я" (ОБЗОР - ВИДЕО)