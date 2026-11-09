След припадъците: Шеф на Байерн е скептичен за състоянието на звезда

Почетният президент на Байерн Мюнхен Ули Хьонес се притеснява, че плеймейкърът на германските шампиони Джамал Мусиала може да не достигне отново до най-добрата си форма. Футболистът на баварците бе диагностициран с неврологично нарушение, след като колабира два пъти през месец август. Мусиала счупи крака си по време на Световното клубно първенство през 2025 г. и се възстановява близо година. През септември той получи различна травма и сега е близо до завръщане.

Ули Хьонес: "Имаме дилема"

"В този случай имаме дилема. Той страда от заболяване, което не може просто да бъде излекувано, но може да бъде контролирано с медикаменти. Дали ще се представя според потенциала си? Представете си, че сега Байерн трябва да поставя под въпрос неговия договор и дали той може да изпълнява това, което е заложено в него", каза той за телевизия BR. Пикът в кариерата на Мусиала бе през 2024 г., когато той спечели "Златната обувка" като голмайстор на Европейското първенство.

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Лотар Матеус: "Ули опитва да провокира реакция"

Според Лотар Матеус, бивш капитан на Байерн Мюнхен и Германия, с тези си думи Хьонес опитва да мотивира футболиста. "Ули просто го ръчка леко и опитва да го раздразни. Те не искат просто да го обвиват в защитна опаковка и да го пазят, а да го изправят пред предизвикателство. С това изказване Ули опитва да провокира реакция. Ако аз бях на мястото на Джамал, щях да съм мотивиран да го опровергая. Това би зарадвало Ули, ако се случи", заяви Матеус за "Sky Sports".

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