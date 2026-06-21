Кабинетът "Радев":

Властта да покаже бюджета, за да не агонизираме, зове Горанов

21 юни 2026, 12:48 часа 687 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Властта да покаже бюджета, за да не агонизираме, зове Горанов

"Прогресивна България" би следвало да покаже някаква воля за по-бърза консолидация. Ако не го направи, ще агонизираме, защото само след два-три месеца трябва да предложат следващия бюджет". Затова предупреди пред БНР депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Владислав Горанов. Още: Горанов бил в комуникация с американското правителство за сваляне на санкциите по Магнитски

"Ако не се предприемат малко по-решителни действия, запълването на дупката ще стане просто по-бавно. Показването на значително отклонение от 3-те процента в 2026 г. вероятно ще провокира допълнителна динамика в отношенията ни с ЕК, която може да ескалира на следващо ниво процедурата за прекомерен дефицит и да изиска конкретни мерки от страна на българското правителство. Смятам, че имат какво да направят сегашното мнозинство за малко по-решително съкращаване на потенциалния дефицит. Смятам, че трябва да го направят сега като предпоставка за по-бърза консолидация 2027 и 2028 г. Сигурен съм, че имаха голямо доверие, за да правят именно такива по-решителни стъпки и ако не ги правят, може да се получи някакъв отлив", коментира Горанов.

Дупката в бюджета и дефицитът

Снимка: БГНЕС

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Според него дефицитът в бюджета, който ще предложат управляващите в следващите дни, ще бъде над 3%.

"Ако е над 3%, то 3,8 милиарда евро - размерът на новия заем, могат да се окажат по-малко от дефицита, който ще бъде заложен в бюджета за 2026 година, т.е. тези средства няма да са достатъчни, за да покрият цялото необходимо външно финансиране на бюджета", смята депутатът.

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Според бившия финансов министър Радев е в позицията да действа сам и не е нужно да приема от никой съвети. Това е част от предимството и от недостатъка. Той трябва да осъзнае, че вероятно тези 131 депутати са му дадени от народа, за да извършва непопулярни мерки и действия. Ако се подведе, че с плъзгане по повърхността ще запази популярността и влиянието си сред обществото, може да му изиграе лоша шега", добави Горанов.

Според него българинът осъзнава, когато има проблем и е склонен да поема непопулярни решения. Това, че "Прогресивна България" не е достатъчно решителна, ще им изиграе лошо шега, смята той.

"Ако идеята на сегашното правителство е да не разсърди никой, няма да се стигне до бюджетът с 3% дефицит, камо ли по-нисък, въпреки че 131 депутати са събрани под един общ знаменател, защото хората очевидно искат решителни действия и са сложили властта при тях", изтъкна Горанов.

По думите му данъчната система е поставена под изпитание.

"Данъчната система трябва да финансира не 38-39% от брутния вътрешен продукт разходи, а 45-46% - нещо, което не е невъзможно. По-голямата част от държавите в Европейския съюз работят с такива нива на преразпределение, но не при този данъчен модел. Т.е. ако ти си постигнал консенсус, че ще работиш с ниски данъци и ще преразпределяш по-малко - нещо, което има аргументи, особено при слабо държавно управление или при недоверие на обществото в държавното управление, в този момент ти нямаш възможност и нямаш право да разширяваш толкова разходната база. Друг е въпросът, че когато тръгнеш да свиваш разходите, едни пари няма да стигнат до определени групи хора и те ще бъдат недоволни", добави Горанов.

Депутатът от ГЕРБ бе категоричен, че не се притесняват от действията на властта, които могат да доведат до разкриване на нередности. "Ако всичко се случва с инструментариума на правовата държава, нямаме никакви притеснения. Ако някъде са се правили безобразия или някой нещо е сбъркал, да си носи последиците", посочи Горанов.

Горанов поздрави председателя на 51-вия парламент Наталия Киселова, която според него е постъпила много принципно, като не е приела "провокацията" на Румен Радев за провеждането на референдум и днес сме в еврозоната.

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Бюджет дефицит Владислав Горанов Прогресивна България
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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