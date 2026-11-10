Американците отхвърлиха митата на Тръмп. Следва Конгресът

На фона на тежкото поражение, което републиканците претърпяха на междинните избори във вторник, един момент не бива да се пренебрегва: избирателите категорично отхвърлиха митата, въведени от президента Доналд Тръмп, и новото демократическо мнозинство в Конгреса трябва да направи всичко възможно, за да ги отмени.

Дестабилизацията

Непостоянната митническа политика дестабилизира американската икономика вече близо десетилетие. Макар че пълните последици ще станат ясни едва след време, вече е очевидно, че досегашните разходи са значителни и тежестта им пада върху американците. Избирателите са забелязали това: голяма част от анкетираните посочват, че митата са навредили на икономиката – факт, който подчертава общото недоволство на електората от растящите цени. Още: Обрат в цената на петрола: Една важна точка от преговорите САЩ-Иран ще я определя в бъдеще

Привържениците на митата – и най-вече самият президент – твърдят, че икономика с мащабите на американската притежава неизползвана пазарна мощ в световната търговия; според тях високите мита могат да принудят чуждестранните доставчици да намалят цените си. Така, на практика, данъкът ще бъде платен от чужденците, без това да влоши положението на местните потребители. Перспективата изглежда изкушаваща и на теория не е напълно невъзможна.

На практика обаче доказателствата са категорични: тази идея е просто погрешна. Това трябваше да е ясно още много преди изборния ден. Редица проучвания на митата, наложени през 2018–2019 г., показаха, че цялата тежест от тях се прехвърля върху американската страна. По-нови анализи стигат до същия извод и за митата, въведени през 2025 г.

По-високите разходи се разпределят между различни участници: вносители, търговци на едро и дребно, производители, използващи вносни суровини, както и крайни потребители. Това размиване на тежестта прави по-трудно проследяването на ефекта от митата върху общата инфлация – която се отнася единствено до последната категория, а именно цените на стоките за крайно потребление. Въпреки тези сложни механизми, основният факт остава: сметката плащат американците.

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Волатилността

Непостоянната политика допълнително усложнява ситуацията. Ставките, прилагани спрямо отделни държави, често драстично се разминават с първоначално обявените. Нивата на митата се променяха рязко – нагоре и надолу – в зависимост от отстъпките на търговските партньори, правните пречки или промените в аргументацията за тяхното въвеждане. Предвид голямата несигурност вносителите вероятно са предпочели засега сами да поемат част от по-високите разходи, вместо да рискуват да загубят клиенти заради смущения, които може да се окажат временни.

Това облекчение обаче най-вероятно ще бъде само временно. Проучвания от тази година показват, че над 40% от предприятията, засегнати от митата, очакват с течение на времето да прехвърлят по-голяма част от тези разходи върху крайните цени.

Икономисти от клона на Федералния резерв в Ню Йорк посочват още два косвени канала, чрез които – макар и със закъснение – митата водят до повишаване на потребителските цени. Първо, те оскъпяват производствените ресурси, което прави други крайни продукти по-скъпи. Второ, те позволяват на продавачите на конкуриращи се стоки също да вдигнат цените си.

Според изследването, тези допълнителни ефекти формират около 30% от наблюдаваното прехвърляне на разходите върху потребителските цени. Авторите установяват, че към февруари митата са допринесли за повишаване на потребителските цени с близо три процентни пункта. Още: "Харесва ми работата": Марко Рубио каза ще напусне ли Тръмп

Шринкфлация (Свиване)

В крайна сметка потребителите понасят негативите и по други начини. Проучвания показват, че те са се насочили към продукти с по-висока цена за единица тегло, като „половината от това се постига чрез намаляване на размера на опаковката“. С други думи – „шринкфлация“ (намаляване на количеството при запазване на цената), предизвикана от митата. Подобно на периода 2018–2019 г., потребителите се ориентират и към по-евтини стоки с по-ниско качество.

Разбира се, тези констатации засягат само повърхността на вредите, които новата митническа политика ще нанесе, ако се запази занапред. Най-значимите дългосрочни негативи от протекционизма – дори когато той е добре реализиран – са отслабването на конкуренцията, нарастващата неефективност и забавянето на иновациите. Това са тежести, които постепенно биха подкопали основните силни страни на американската икономика.

Демократите с право празнуват голяма победа. Те трябва да си дадат сметка, че има малко други въпроси, които са толкова тясно свързани с опасенията на избирателите относно инфлацията – и изискват толкова спешни мерки.