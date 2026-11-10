tbi bank въвежда проверка на получателя за по-сигурни преводи

Услугата сравнява името на получателя с името на титуляра на посочения IBAN, в съответствие с новите европейски изисквания

tbi bank въвежда автоматична услуга за проверка на получателя при извършване на SEPA преводи в евро към държави от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Услугата сверява в реално време дали въведените данни за получателя съответстват на титуляра на посочения IBAN. Проверката се осъществява преди потвърждаването на трансакцията, за да се повиши сигурността на плащанията, като се предотврати риска от измами и извършване на преводи към погрешни получатели.

И към момента tbi bank предоставя автоматична информация за името на получателя при вътрешнобанкови преводи в евро между клиенти на банката или между собствени сметки, както и при Blink P2P преводи.

Новата услуга, която ще бъде въведена през декември, е без допълнителна такса и се прилага автоматично при всеки SEPA превод в евро, нареждан от IBAN към IBAN през мобилното супер приложение tbi bank app или в центровете за обслужване на клиенти на банката в цялата страна. Клиентите на tbi bank могат да правят неограничен брой преводи в евро без такси, каквито се дължат при много други банки.

Самата проверка на получателя обикновено отнема няколко секунди. При несъответствие клиентът трябва внимателно да провери данните, а при съмнения да се свърже с получателя чрез надежден канал. Ако пренебрегне предупреждение за несъответствие, рискува средствата да бъдат преведени на друг получател.

Банката съветва клиентите си да проверят имената на вече запазени получатели в мобилното си банкиране (меню „Шаблони“) и при нужда да заменят използвани до момента прякори, съкращения или описания с пълното име на лицето или официалното наименование на дружеството, както и винаги да посочват точните си имена и IBAN, когато предоставят данни за получаване на превод.

Новата функционалност е част от последователното развитие на дигиталните услуги на tbi bank и стремежа на банката да прави ежедневното банкиране по-сигурно, лесно и удобно. С мобилното супер приложение tbi bank app и карта neon клиентите получават достъп до ежедневни банкови услуги без месечни такси и такси за преводи, най-добрите условия за спестяване (1% годишна лихва по спестовна сметка „Касичка“ и до 3% по срочен депозит в евро), както и опция за разделяне на плащания на 3 или 6-месечни вноски без лихва. Всеки може да изтегли, да се регистрира и да започне да използва tbi bank app и карта neon за по-малко от 5 минути, изцяло онлайн, без да се налага да посещава банков офис.