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Скучен бюджет, камионът може да падне в пропастта: Икономисти за план-сметката и ролята на КЗК

10 ноември 2026, 7:59 часа 688 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Скучен бюджет, камионът може да падне в пропастта: Икономисти за план-сметката и ролята на КЗК

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) работи и има независим регулатор, който следи поведението на веригите и своето поведение на пазара. Около тази теза се обединиха икономистът и преподавател в УНСС Любослав Костов и Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България пред bTV. Още: Бюджет 2027: 42 млрд. евро приходи и серия от нови данъчни мерки

По думите на Иванов КЗК действа като независим регулатор. 

Според Любослав Костов КЗК трябва да работи, да го прави тихо и когато трябва да удря, но наистина да удря. "България не е разграден двор и като искат инвеститорите да инвестират у нас, ще трябва да играят по правилата на играта", настоя Костов. 

Бюджет 2027

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Впоследствие двамата коментираха Бюджет 2027. Добрин Иванов предупреди, че тежкият сценарий с падането на кораба в пропастта с така представения бюджет е неизбежен. 

Любослав Костов добави, че България ще завърши с 5.5% дефицит, а за догодина правителството е предвидило 3.5% дефицит, с което той напрактика не се съгласи с тезата на Иванов. 

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Според него политиката по доходите на правителството е недостатъчна. Той определи Бюджет 2027 като "скучен бюджет", за да не скарат всички по сектори затова за кого има пари и за кого няма. 

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КЗК Добрин Иванов Любослав Костов бюджет 2027
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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