За още 10 години: Гърция иска от Европа освобождаване от данък върху горивата

Гърция поиска десетгодишно удължаване на данъчното освобождаване върху горивата за корабоплаването, авиацията и селското стопанство - три сектора със стратегическо значение, заяви министърът на националната икономика и финансите Кириакос Пиеракакис пред министрите по ЕКОФИН в Брюксел в четвъртък, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Припомняме, че от страна на Европейската комисия има предложение за реработка на Директивата за данъчно облагане на енергетията, което може да затрудни тези дерогации.

Зеления подход и Гърция

Пиеракакис заяви, че Гърция подкрепя зеления преход, но универсален подход за всички 27 държави членки на ЕС не е осъществим. Той добави, че корабоплаването и авиацията са особено важни за Гърция поради местоположението ѝ и че изключението ще предотврати страната да се изправи пред сравнително неизгодно положение спрямо други държави. „Не бихме били склонни да обсъждаме нищо по-малко“ от десет години, каза той, пише още гръцкото издание.

По отношение на селското стопанство Пиеракакис отбеляза, че трябва да се вземе предвид продоволствената сигурност. Той каза, че Гърция проучва и подкрепя постоянно освобождаване от данък за енергийните продукти и електроенергията, използвани в селскостопанския сектор, въпреки че графикът за освобождаванията за селското стопанство вече е бил удължен в предишни разговори.