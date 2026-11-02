Инвестициите заобикалят България, а световната конкуренция става все по-жестока

Митата, санкциите, протекционизмът и технологичната надпревара променят правилата на международната търговия, а българските компании трябва да се адаптират към все по-несигурна икономическа среда. В същото време страната изпитва затруднения да привлича инвестиции с висока добавена стойност, а енергийните рискове и навлизането на изкуствения интелект поставят допълнителни въпроси пред конкурентоспособността на бизнеса.

Тези теми бяха във фокуса на XI конференция по управление на риска на Кофас, проведена на 28 октомври в София под мотото "Война за пазари". Форумът събра представители на бизнеса, финансовия сектор и експертните среди, които обсъдиха отражението на геополитическите конфликти и промените в световната икономика върху българските предприятия.

"Днес компаниите не се конкурират само по цена и качество. Конкурират се за капитал, хора, технологии и достъп до клиенти. Геополитическите решения все по-често се превръщат в търговски решения", заяви управителят на Кофас България Пламен Димитров при откриването на конференцията. Още: Атанас Пеканов: Минималната работна заплата трябва да се повишава плавно, за да не губи икономиката конкурентоспособност

По думите му България трябва да предприеме няколко основни стъпки, за да повиши икономическото си благосъстояние - увеличаване на производителността чрез по-добри умения, организация и автоматизация, инвестиции в иновации и технологии, развитие на компании с международни амбиции и създаване на предвидима бизнес среда.

Главният изпълнителен директор на Кофас за Централна и Източна Европа Ярослав Яворски също подчерта, че промените в международната търговия имат пряко отражение върху България.

"За малка страна като България, с нейната отворена и свързана с международните пазари експортно ориентирана икономика, събитията отвъд границите ѝ бързо се усещат върху бизнес климата ѝ", коментира той. Още: Фискалният съвет подкрепи прогнозата за икономиката на България за 2026-2029 г., но не изцяло

Енергийните рискове и слабостите на европейската индустрия

Един от основните рискове пред европейската икономика е свързан с енергийните доставки. Бруно де Мура Фернандес, ръководител "Макроикономически проучвания" на Кофас Груп, предупреди, че запасите от природен газ в Европа са на исторически ниски нива. Това създава предпоставки за рязко поскъпване на енергията през зимата, особено при неблагоприятни метеорологични условия.

Проблемите се отразяват и на индустрията. Според Фернандес енергоемките сектори не успяват да се възстановят въпреки държавната подкрепа.

"Въпреки лекото ускорение на растежа на БВП в Германия от края на 2025 г. насам, производственият сектор не показва реални признаци за широкомащабно възстановяване", посочи той.

България трудно привлича инвестиции с висока добавена стойност

В дискусията за бъдещето на световните пазари и мястото на България се включиха изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Бойко Таков, основателят на Scalefocus Пламен Цеков и главният секретар по бюджет и финанси на УНСС доц. Щерьо Ножаров. Още: Кои са най-добрите места в света за правене на бизнес?

Таков обърна внимание на необходимостта българските компании да бъдат по-гъвкави и да търсят нови възможности за развитие в условията на засилващ се протекционизъм.

"Във всеки сектор има компании, които се развиват добре, има и такива, които не се справят и които отпадат. Бъдещето принадлежи на адаптивните компании", заяви той.

Според него ограниченията пред международната търговия могат да създадат и възможности за българските предприятия да развият по-силни позиции на вътрешния пазар.

По-различна перспектива представи доц. Щерьо Ножаров, който постави въпроса за инвестиционната привлекателност на България. Според него страната не успява да се позиционира убедително нито като дестинация за инвестиции с висока добавена стойност, нито като място за проекти с по-ниска добавена стойност. Още: Бизнесът се нуждае от фундамент - върховенство на закона, показа форум в София

"За съжаление не сме привлекателни като държава нито за инвестиции с висока добавена стойност, нито за такива с ниска добавена стойност. Това може да бъде фактор за нестабилност", предупреди той.

Ножаров обърна внимание и на несигурността около регулациите на изкуствения интелект, която според него може да се превърне в допълнителна пречка пред бизнеса.

IT секторът се променя под натиска на изкуствения интелект

Трансформацията на технологичния сектор беше сред другите основни теми на конференцията. Основателят на Scalefocus Пламен Цеков посочи, че IT дейности се изнасят към други държави под влиянието на автоматизацията, изкуствения интелект, данъчната тежест и инфлацията.

Според него секторът преминава през сериозно преструктуриране - част от компаниите свиват дейността си, но едновременно с това се появяват нови участници на пазара. Още: 4 от 10 чиновници са ваксинирани срещу коронавирус, твърди икономическият министър

Цеков подчерта необходимостта от по-силен акцент върху производителността и от създаване на по-благоприятна регулаторна и данъчна рамка, която да подпомогне развитието на технологичния бизнес.

Отделен акцент в конференцията беше поставен върху дигиталния суверенитет. Темата беше представена от изпълнителния директор на Kaufland България Михаил Петров, който говори за значението на дигиталните технологии за конкурентоспособността на компаниите.

Конференцията на Кофас е част от международна поредица от форуми, организирани в над 20 държави. Тазгодишното ѝ издание постави акцент върху променящата се глобална икономическа среда и необходимостта българските компании да преосмислят подходите си към инвестициите, управлението на риска и международната конкуренция.