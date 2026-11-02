The Economist: Във войната Русия може да е загубила до 770 000 войници

Броят на руските войници, загинали във войната на Русия срещу Украйна, възлиза на между 374 000 и 770 000. Такива оценки бяха оповестени в петък, 30 октомври, в публикация на списанието The Economist за руските удари срещу Украйна. Според изчисленията на изданието общият брой на жертвите, включително ранените, е между 1,4 и 2,1 милиона.

The Economist посочва, че Русия губи много повече войници от Украйна. И привежда за сравнение данните на сайта UALosses, според които броят на жертвите в редиците на въоръжените сили на Украйна е 116 000. Още 106 000 са обявени за безследно изчезнали.

От началото на 2026 над 56 000 дрона срещу Украйна

The Economist посочва в публикацията си също така, че според данни на военновъздушните сили на Украйна от началото на годината Русия е изстреляла над 56 000 дронове срещу Украйна – това е с 35% повече, отколкото през същия период на 2025 година. Броят на ракетните удари е нараснал с 22% и е достигнал 1766.

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Изданието изтъква също така, че през октомври Украйна засили ударите си срещу Русия в дълбочина, което предизвика недоволство в администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

БиБиСи допуска над 500 000 руски жертви

На 30 октомври журналисти от руската служба на БиБиСи, от "Медиазона" и екип от доброволци съобщиха, че загиналите руски войници по време на войната в Украйна към 30 октомври 2026 година вероятно са надхвърлили 500 000 души. При това са известни 285 023 имена на загинали военнослужещи от въоръжените сили на Русия.

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Делът на загиналите военнослужещи от Руската федерация, чиито имена са потвърдени от публично достъпни източници, вероятно възлиза на 45 до 55 процента от реалния брой на загиналите в руската армия, който по този начин, според оценките на военните експерти, може да е между 518 224 до 663 384 души, отбелязва БиБиСи.

Ако към тези цифри се прибави броят на воюващите в състава на подразделенията на самопровъзгласените "Донецка народна република" (ДНР) и "Луганската народна република" (ЛНР), който се оценява на между 21 000 и 23 500 души, както и 2304 установени имена на убити севернокорейски войници, тогава общите загуби на проруските сили могат да варират в диапазона от 541 528 до 689 188 военнослужещи.

Трудности при изчисленията

Трудностите при изчисленията на загиналите руски военни до голяма степен са свързани с факта, че далеч не цялата информация за тяхната смърт е публично достъпна.

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Журналистите от "Медиазона" и Руската служба на БиБиСи, съвместно с екип от доброволци, от първия ден на войната на Русия срещу Украйна, започнала през февруари 2022, водят отчет на съобщенията за загиналите руски военни, публикувани в медиите, социалните мрежи и на сайтовете на държавните органи.

Източник: Дойче веле