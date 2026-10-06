Замръзване и люшкане: Цената на петрола днес, 6 октомври

Лек ръст в цената на основните два сорта петрол има в неприсъствената електронна сесия след приключването на редовната борсова сесия. В редовната борсова сесия обаче индексите затвориха при спад, съвсем лек – цената на европейския сорт "Брент" падна с 4 цента, до 100,28 долара за барел, а в неприсъствената сесия, която CNBC следи постоянно, към момента центата се вдигна до 100,56 долара за барел. Американският лек суров петрол затвори на ниво 89,33 долара за барел т.е. 11 цента по-надолу, но в неприсъствената сесия стигна 89,62 долара към момента на публикуване на този материал.

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Според Тим Уотърър, анализатор в KCM, засега отварянето на резервите на Г-7 и пускането отново в оперативна дейност на петролопровода "Изток-Запад" в Саудитска Арабия, засега задържат цените – но видимо голямо устойчиво поевтиняване още няма. Bloomberg вчера, 5 октомври, съобщи, че "Изток-Запад" вече работи нормално, след като беше спрян, защото имаше удари с дронове на 6-8 места. Но главният изпълнителен директор на Saudi Aramco предупреди, че глобалните резерви от петрол са намалели до опасно ниски нива. По думите му, цитирани от Politico, близо 3 млрд. барела са загубени от началото на подпалената от американския президент Доналд Тръмп война с Иран – и каза, че освобождаването на количества от стратегически резерви са само временно решение. А възстановяването на тези резерви ще отнеме до 2 години.

А през това време Тръмп продължава да настоява как бензинът щял да поевтинее – преди да подпали войната в Иран, той минал покрай бензиностанция и там цената била 1,85 долара за галон. Сега средната цена е около 4,40 долара съгласно данните на AAA Gas Prices, но в Калифорния е почти 6,30 долара, докато в Тексас и Индиана е около 3,75 долара. Тръмп не спира да повтаря и как украинските далекобойни удари по руски рафинерии са основната причина за това поскъпване – а не неговата война, заради която Ормузкият проток, през който минава над 20% от световната търговия на петрол, не работи нормално – ОЩЕ: Украйна отговори: Най-голямата петролна база в Москва е в пламъци (ВИДЕО)

Trump: Before the Iran war, I passed a gas station: $1.85 a gallon. We will have it lower than that in a very short period of time. https://t.co/8lB883iMzA — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

Trump: Russia is losing a lot of refineries because of Ukraine. That has to do with a lot of the diesel. https://t.co/NhKwSgKaks — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026