Данъчни облекчения в Турция: Анкара търси пътя към глобална конкурентоспособност

Министрите на търговията и технологиите на Турция очертаха в понеделник пътя на страната към глобална конкурентоспособност, зелена енергия и международни инвестиции, предаде Анадолската агенция. Говорейки на пресконференцията „Powerhouse for Investment in the Türkiye Century“ в столицата Анкара, министърът на търговията Омер Болат подчерта ключовите мерки, предприети в подкрепа на експортните сектори и привличане на преки чуждестранни инвестиции.

Програма за технологични визи и данъчни облекчения

Министърът на промишлеността и технологиите Мехмет Фатих Качир заяви, че страната е премахнала бюрократичните пречки за създаване на дигитални компании по програмата Tech Visa.

Касир заяви, че международните инвеститори вече могат да създават бизнес дистанционно чрез процес на проверка на самоличността, базиран на паспорт.

Освен това правителството планира да предлага данъчни облекчения и финансови стимули на отговарящите на условията компании, докато те се разраснат.

Зелената трансформация - основна стратегия

Касир потвърди, че зелената трансформация остава основна стратегия, тъй като страната активно подкрепя индустриалния преход към възобновяема енергия.

Той каза, че Турция е достигнала инсталиран капацитет от 23 гигавата слънчева енергия и 13 гигавата вятърна енергия. Касир продължи, като заяви, че страната очаква да постигне 80 гигавата производство на слънчева и 40 гигавата вятърна енергия до 2035 г.

Касир подчерта новите разпоредби, одобрени от парламента, за улесняване и подкрепа на инвеститорите в проекти за възобновяема енергия.

Турция не се отказва от ядрената енергия

Той каза, че атомната електроцентрала „Акую“ с руска мощност ще започне производство по-късно тази година.

Касир разкри планове за две допълнителни инвестиции в ядрената енергетика, целящи 20 гигавата от конвенционални централи и 50 гигавата чрез малки модулни реактори.

Министърът обяви, че се разработва нова програма за технологии за малки модулни реактори.