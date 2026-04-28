31 милиона приходи и ясна посока: Левски представи финансовото си лице за изминалата година

Левски изпълни част от ангажимента си за откритост към привържениците си и публикува своя годишен финансов отчет за 2025 година в съответствие със законовите изисквания. За трета поредна година клубът отчита положителен резултат и следва линията на финансова дисциплина. През изминалата година са отразени приходи възлизащи на сумата от 30,99 милиона лева и положителен финансов резултат от 1,84 милиона лева.

Какво разкрива финансовият отчет на "сините" за 2025-та?

“Основната разлика спрямо 2024 г. е при приходите от трансфери и свързаните с тях постъпления – 22,02 милиона лева през 2024 г. срещу 2,36 милиона лева през 2025 г. Това отразява различната спортно-техническа стратегия на клуба през последната година, след като ПФК „Левски“ направи съзнателен избор да запази ядрото на отбора и да го надгради, вместо да търси краткосрочен финансов ефект чрез изходящи трансфери. Този подход стана възможен благодарение на последователната финансова дисциплина и на постигнатия напредък в намаляването на задълженията в предишните години. Видно е, че и през 2025 година ПФК „Левски“ продължи да следва политика на отговорно управление на ресурсите, като едновременно с това успешно промени фокуса, с акцент върху спортно-техническото развитие на представителния отбор. Финансовите резултати за периода отразяват именно това – изграждане на по-стабилна основа, продължаващо намаляване на задълженията и създаване на условия за преследване на по-високи спортни цели.”, споделиха от “Герена”.

От клубът подчертаха, че резултатите от 2025 г. са важна крачка по пътя към стабилизиране и разрастване на тима, но тепърва предстои много работа до постиганетото на дългосрочно развитие. Те изразиха уверението си, че идването на Атанас Бостанджиев ще ускори необходимата промяна.

