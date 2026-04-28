Скръбна вест! Само на 37 години почина бивш футболист и треньор на елитен български клуб

Българският футбол се сбогува с млада своя личност. Става въпрос за бившия играч и треньор на Спартак Варна Васко Боев. Новината съобщиха от клуба, който се състезава в Първа лига. Боев е починал на едва 37-годишна възраст. Той е родом от варна, юноша на “соколите“. Игра за тях в два периода – от 2007 до 2013 г. и от 2018 до 2020 г.

“Васко носеше Спартак в сърцето си“

Ето какво написаха от Спартак Варна за кончината на Васко Боев: “ С дълбока тъга съобщаваме, че ни напусна Васко Боев. Едва на 37 години си отиде човек, свързан завинаги със Спартак Варна – като футболист, треньор и част от нашето синьо семейство. Васко носеше Спартак в сърцето си и се раздаваше с отдаденост и професионализъм както на терена, така и извън него. Той остави своя отпечатък в клуба, както с изявите си като състезател, така и с работата си като треньор в школата.

“Завинаги един от нас!“

Загубихме не само човек от нашия клуб, а и приятел, съотборник и истински спартаклия. Ръководството на клуба изказва своите най-искрени съболезнования към семейството и близките му. В този тежък момент заявяваме, че оставаме на пълно разположение на неговите близки и сме готови да съдействаме с каквото е необходимо. Почивай в мир, Васко! Завинаги един от нас!“ В момента Спартак Варна е на 5-то място във втората 8-ца на Първа лига с 27 точки от 31 мача – 5 победи, 12 равенства и 14 загуби.

