Заради Иран: Брутална технологична криза на хоризонта. ЕС се ослушва за руския петрол, бури и торнадо ще влияят на войната

Икономическите проблеми и кризи, които избухват буквално като мини в минно поле след като американският президент Доналд Тръмп реши да поведе война срещу Иран по-малко от година след като протече 12-дневната война, се множат. Два нови сериозни въпроса вече са на дневен ред.

Според публикация на Politico, най-големият производител на микрочипове и полупроводници в света Тайван има резерви от втечнен газ за само 11 дни. Това е огромен проблем, защото с втечнен газ островната държава произвежда ток и с него захранва индустрията си – 40% от производството на електричество там идва с източник втечнен газ. Ако няма газ, ще спре производството на полупроводници и микрочипове. А Тайван произвежда около 90% от най-модерните микрочипове, които светът ползва. Отделно, 20% от тайванския БВП се дължи именно на производството на микрочипове.

И още – Euronews съобщи, че ЕК отлага презентацията на плана си за пълно ембарго на руския петрол. Макар Брюксел да продължава да държи позицията, че връщането към руския петрол и газ ще е стратегическа грешка, войната в Иран наруши плановете за пълно откъсване. На 15 април ЕК трябваше да представи пътна карта как ще се стигне до пълен отказ от руския петрол стъпка по стъпка. "Не мога да ви кажа друга дата", каза говорителят на ЕК Анна-Кайса Итконен. Но тя увери, че предложение за пътна карта ще има и няма промяна на политиката на Брюксел по въпроса.

Досега ЕС забрани вноса на руски газ – втечнен, със срок до края на 2026 година за влизане в сила на забраната, и по тръби – със срок до есента на 2027 година. Унгария и Словакия вече предприеха съдебни действия срещу забраната за внос на руски газ и заплашиха да направят същото и с плана за руския петрол.

Същевременно Джейк Съливан, главният съветник по националната сигурност на Белия дом в мандата на Джо Байдън, директно заяви, че при преговорите между САЩ и Иран преди подпалването на войната Техеран всъщност е представил предложение в Женева за уреждане на въпроса с иранската ядрена програма. Това предложение е дълъг път, да, само че нашите преговарящи дори не са разбрали какво им се предлага, каза Съливан:

Jake Sullivan on Iran:



Just a few days before we started bombing Iran, the Iranians put a proposal on the table in Geneva that went a long way towards resolving the nuclear issue.



And my understanding is that our side, our negotiators, simply didn't understand what they were… pic.twitter.com/dONodtvd0J — Clash Report (@clashreport) March 24, 2026

А междувременно, прогнозата за времето в Персийския залив показва, че на 26-ти и 27-ми март ще има много силна буря, с поройни дъждове и наводнения. Очакват се силни ветрове и дори формиране на торнадо.

Weather joins the war.



A weather post warns of an unusually severe storm system over the Gulf, featuring “extreme instability” and strong wind shear.



Forecasters say it could bring flash flooding, large hail, damaging winds, and even rare tornadoes, with conditions peaking… pic.twitter.com/47MT7iNgLo — Clash Report (@clashreport) March 24, 2026

