Заради кризата в Близкия изток: Срив на туристическите резервации в Турция

Туристическите резервации в Турция са намалели значително от началото на войната в Близкия изток, като представители на туристическия сектор съобщават, че са подложени на натиск заради по-слабия чуждестранен интерес и нарастването на разходите им, съобщават местни медии. Затрудненията за сектора бяха обсъдени от представители на туристически фирми и асоциации от страната по време на конгрес в Анталия, организиран от Асоциацията на турските туристически агенции (TÜRSAB).

Спад с 20 - 25 процента

От сектора съобщиха, че резервациите от Европа са спаднали с около 20 - 25 процента, докато търсенето от Близкия изток до голяма степен е спряло от началото на конфликта.

Председателят на TÜRSAB Фируз Баглъкая заяви, че ранните резервации са отбелязали анулации от около 15 процента след началото на войната в Близкия изток в края на февруари. Той също така каза, че по-високите цени на петрола, предизвикани от затварянето на Ормузкия проток заради конфликта, са увеличили разходите за полети с около 25 процента, което оказва натиск върху туроператорите, които вече са определили пакетни цени за почивки през лятото.

Толга Килит, член на борда на туристическата агенция Kilit Group, каза, че чуждестранното търсене, което в първите дни на войната е спаднало с около 80 процента, частично се е възстановило, но остава с около 30 процента под нормалните нива.

Според представители от сектора само вътрешният пазар може да помогне за компенсиране на спада на чуждестранните посетители в Турция.

