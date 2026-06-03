Фалшиви бомбени заплахи забавиха началото на матурите за 4. клас в някои училища

Фалшиви сигнали за бомбени заплахи са получени днес в няколко училища в страната. Екипите на тези училища са предприели незабавни действия по уведомяване на компетентните органи и извършването на необходимите проверки, с което бяха осигурени спокойни и безопасни условия. Това е довело до леко забавяне на началото на матурите за 4, клас, но не е възпрепятствало нормалното му провеждане, съобщина от Министерството на образованието (МОН).

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Над 53 500 четвъртокласници се явиха днес на Националното външно оценяване (НВО) по български език и литература. Изпитът се проведе в 1706 училища в цялата страна.

Учениците решаваха 25 задачи, като тези със специални образователни потребности имаха възможност да работят с 30 минути повече.

Тестът по български език и литература включваше 13 езикови задачи, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на децата да създават текст и да изразяват собствени идеи.

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В четвъртък (4 юни) ще бъде изпитът по математика. Тестът отново ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността на децата да разсъждават.

Индивидуалните резултати ще бъдат обявени до 15 юни 2026 г.