Преминаха теста на Специалния: Моуриньо одобри новите в Реал Мадрид, ще има и още

За Реал Мадрид предстои много напечено лято, особено що се отнася до трансфери. “Кралете“ са пред президентски избори, като и двамата кандидати имат различни идеи. През последните дни италианският журналист Фабрицио Романо обяви, че защитникът на Ливърпул Ибрахима Конате и халф-бекът на Интер Дензъл Дъмфрис ще се присъединят към Реал Мадрид. Отново според информация на Романо, бъдещият треньор на “кралете“ Жозе Моуриньо е одобрил новите попълнения и е намекнал за още.

Жозе Моуриньо загатна за още нови попълнения

Флорентино Перес, който е един от кандидатите и фаворит за президент на Реал Мадрид, обеща поне пет промени в състава на “кралете“. Първите две изглеждат готови – според информациите Ибрахима Конате и Дензъл Дъмфрис ще бъдат първите нови попълнения на “белите“. Бъдещият треньор на отбора Жозе Моуриньо също ги одобрява, като дори каза, че е възможно Реал Мадрид да привлече още защитници, ако има добра възможност.

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🚨 José Mourinho has approved both Konaté and Dumfries deals for Real Madrid.



The Special One appreciates both and Real Madrid could try one more defensive signing if right opportunity appears on the market.



🎥 https://t.co/2Znubkw6dt pic.twitter.com/QQA7lCuPr5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

Плановете на Флорентино Перес може да се объркат

Но това ще бъде варианта, ако Флорентино Перес спечели. Неговият конкурент Енрике Рикелме вече заяви, че има друг кандидат за треньор, а не Жозе Моуриньо. Също така, той обеща, че ще доведе със себе си носител на “Златната топка“ на “Сантиаго Бернабеу“, ако спечели изборите. След двете проблемни години на Реал Мадрид със сигурност са нужни промени в “кралския клуб“ и сега остава само да си отговорим на въпрос по чий план ще бъдат направени тези промени.

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